Sindikat poštnih delavcev svari pred napovedanim odpuščanjem

Sindikat poštnih delavcev opozarja na načrte vodstva Pošte Slovenije, po katerih naj bi število zaposlenih v prometu zmanjšali za 200. Kot so zapisali v izjavi za javnost, naj bi uprava in nadzorni svet skupaj s Slovenskim državnim holdingom potrdila novo strategijo, ki vključuje korenito zmanjšanje števila zaposlenih.

V Sindikatu poštnih delavcev (SPD), ki je eden od dveh reprezentativnih sindikatov v Pošti Slovenije, so zapisali, da so, tako kot vsi zaposleni, ponosni, da jih je raziskava zaupanja Ogledalo Slovenije uvrstila na tretje mesto, takoj za civilno zaščito in reševalci. "Žal med tistimi 20 odstotki, ki nam ne zaupajo, ostajajo naši nadrejeni, ki načrtujejo do 200 manj zaposlenih v prometu," je zapisal pooblaščenec SPD Saša Gržinič in dodal, da se po eni strani njihovi nadrejeni s to raziskavo hvalijo in njene ugotovitve na veliko uporabljajo pri promociji poštarskega poklica, sočasno pa so skupaj z državnimi lastniki potrdili strategijo, ki med drugim predvideva od 150 do 200 manj zaposlenih v prometu.

icon-expand Pošta Slovenije FOTO: Bobo

Razlog je, menijo v sindikatu, kot že tolikokrat prej, ambicija vodstva, da se poštarski poklic približa zasebnim podjetjem, ne glede na to, ali zasledovanje storilnosti vključuje prekomerne nadure, pretirane obremenitve in nenazadnje tudi nekakovostno storitev. Svarijo pred nezakonitim nadzorom zaposlenih Ob tem v sindikatu opozarjajo, da naj bi se nadrejeni svojih načrtov lotili z nezakonitim nadzorom nad zaposlenimi, ki naj bi jih preverjali prek signala GPS na mobilnih napravah in jim na podlagi teh podatkov očitali neupravičeno zadrževanje na dostavi. Takšno početje je sindikat že prijavil informacijskemu pooblaščencu, skrbi pa jih, da so tovrstni pritiski na zaposlene nekaj, kar je že bilo videti v marsikaterem podjetju, torej da želi delodajalec z ustvarjanjem nemogočih pogojev za delo doseči, da ljudje sami zapustijo Pošto, preden bi prišlo do odpuščanj.

Zaupanja, na katero smo - ponavljamo – ponosni, nismo pridobili z lenarjenjem, temveč s profesionalnim in kakovostno opravljenim delom. Žal to prepoznajo zgolj stranke, ne pa tudi nadrejeni. V SPD na tak odnos nadrejenih ne bomo pristali in bomo z vsemi razpoložljivimi sredstvi zaščitili naš ugleden poklic. —Sindikat poštnih delavcev

Zato v SPD znova poudarjajo, da je nujno potrebna sprememba krovne zakonodaje, saj sedanja z določanjem cen storitev povzroča njihovo nekonkurenčnost, vodstvo družbe pa se želi zgledovati po podjetjih, katerih poslovni model je zniževanje stroškov dela za vsako ceno. V sindikatu opažajo, da kljub drugačnim obljubam gospodarskega ministrstva na začetku mandata še naprej ni volje za spremembo krovne zakonodaje. Vodstvo odpuščanj ne komentira Na Pošti Slovenije v odzivu za časnik Večer neposredno na vprašanje o načrtovanih odpuščanjih niso odgovorili. Kot so zapisali, že dlje časa aktivno iščejo in na novo zaposlujejo prav v prometu oziroma dostavi. "Prosta delovna mesta objavljamo na zaposlitvenih portalih, na naši spletni strani in na straneh zavoda za zaposlovanje, prav ta teden pa so pričeli tudi kampanjo za iskanje novih zaposlenih v dostavi, v kateri zaposleni predstavljajo poklic iz svojih izkušenj," še navajajo. Po informacijah časnika naj bi predstavniki zaposlenih na vprašanje, ali je glede na do 200 zaposlenih manj predviden program presežnih delavcev, dobili odgovor, da ne, saj da bo šlo za mehke metode z upokojevanjem in običajno fluktuacijo, tako da tak program ni potreben. V zvezi s trditvami o skoraj mesec dni dolgem spremljanju gibanja in dejavnosti poštarjev ene od poštnih enot z GPS napravami, so na Pošti pojasnili Večeru, da imajo vzpostavljena dva sistema spremljanja na daljavo. Prvi je sledenje vozil, ki prevažajo pakete in vrednostne pošiljke, namenjen obvladovanju varnostnih tveganj, drugi pa sistem, ki pri oddaji poštne pošiljke odda geolokacijske koordinate z namenom dokazila o predaji pošiljke.

icon-expand Sindikat opozarja, da naj bi vodstvo izvajalo nezakonit nadzor nad zaposlenimi. FOTO: Shutterstock