PSS: Pri reorganizaciji Policije kaže na interesno, ne na strokovno odločanje

Na podlagi medijskega poročanja, da se bo v Policiji in na ministrstvu izvedla reorganizacija, je Policijski sindikat Slovenije 5. avgusta na delodajalca naslovil zahtevo, da jim posreduje vladno gradivo in sklep. Pred dnevi so prejeli odgovor, ki mu je priložen pisni sklep vlade in predlog notranjega ministrstva za reorganizacijo.

Na podlagi gradiva so ugotovili, da je na ministrstvu in v Policiji v načrtu reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih, logistično-podpornih virov za Policijo, strokovnih nalog ravnanja s stvarnim premoženjem Policije, upravljanja dokumentarnega gradiva Policije in posamičnih strokovnih nalog na področju drugih splošnih zadev Policije.