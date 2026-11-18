Predsednica sindikata Irena Ilešič Čujovič je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da zaposlenim, ki delajo od ponedeljka do petka, za prazničen dan, ko ne delajo, pripada nadomestilo. V zdravstvu in socialnem varstvu, kjer morajo storitve zagotavljati neprekinjeno, vse dni v letu, pa zaposleni na praznik bodisi delajo bodisi imajo po razporedu prost dan. V obeh primerih ostanejo brez plačanega prostega dneva - praznika, zato na leto opravijo več ur za isto plačo.

Gre za medicinske sestre, reševalce, zdravnike v službi nujne medicinske pomoči ter druge zaposlene, ki zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo, pa tudi negovalke in oskrbovalke v socialnovarstvenih zavodih, delavce v kuhinjah, pralnicah, na recepcijah.

"Če nekdo na praznik dela, dobi za delo plačilo in dodatek, kot vsi, ki delajo na praznik. Če pa ima počitek oz. je na praznik prost, pa ne dobi plačanega prostega dneva kot ga ostali, ki delajo od ponedeljka do petka," je na primeru zaposlenih na reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer dela, pojasnil predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva v UKC Boštjan Plahutnik.

Kot je poudarila Ilešič Čujovič, pa tudi tem zaposlenim kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva od konca leta 2018 zagotavlja na leto vsaj toliko plačanih prazničnih ur, kot jih imajo tisti, ki delajo od ponedeljka do petka s 40-urnim delovnim tednom. Za lani to denimo pomeni 80 ur, za letos pa 56, je navedla. Manjkajoče ure mora delodajalec izplačati z decembrsko plačo. A v sindikatu opozarjajo, da delodajalci te pravice kar dolgo niso spoštovali.

Tako je po njihovih navedbah odbor za razlago kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, katerega razlage so obvezne za vse uporabnike kolektivne pogodbe, od leta 2023 do 2026 pripravil štiri razlage, kako se pravica uresničuje. Med drugim je pojasnil, da delo na praznik odmene ne zmanjšuje. O vprašanju se je izrekalo tudi Višje delovno in socialno sodišče, ki je presodilo, da odmena ob plačilu za delo na praznik ni dvojno plačilo. Odločitev vrhovnega sodišča, ki je dopustilo revizijo, pa še čakajo.