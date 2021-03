Sindikat Skei bo vodstvo Safila poskušal prepričati o spremembi načrta

Tudi Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) je presenetila novica, da"zapira vrata eno največjih podjetij v Sloveniji in največji zaposlovalec v Ormožu, podjetje Safilo". Kot poudarjajo se je podjetje že večkrat srečevalo z izzivi trga, zato so bili delavci v preteklosti navajeni zaposlovanja in odpuščanja, "zagotovo pa niso pričakovali, da bodo podjetje zaprli v celoti".

Sindikat se bo nemudoma vključil v pogovore z delodajalcem in lastniki in jih skušal prepričati, da zamisel o zapiranju podjetja opustijo, čeprav, kot poudarjajo, ta prizadevanja pogosto niso uspešna. Napovedali so še, da če lastnik ne bo odstopil od svoje odločitve, bodo poskrbeli za to, da bodo člani sindacata imeli zagotovljene vse zakonske pravice in si bodo prizadevali za višje odpravnine kot jih določa zakon.

Skušali jim bodo pomagati tudi z iskanjem novih zaposlitvenih možnosti in jim nudili pravno pomoč. Svoje člane so pozvali, naj se po informacije in pomoč obrnejo na svoje sindikalne zaupnike.

"To bo za naše območje kar velika težava,"je že v četrtek povedal direktor ptujske območne službe zavoda za zaposlovanjeTomaž Žirovnik, danes pa sporočil, da odhaja na sestanek s potencialnimi zaposlovalci delavcev Safila.