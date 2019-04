Sindikat po odpuščanjih v Gorenju: Prikrito zniževanje plač?

Po napovedih, da bodo v Gorenju odpustili 1720 delavcev in 1450 delavcem ponudili nove pogodbe, bo 270 zaposlenih postalo presežna delovna sila. V sindikatu Skei opozarjajo, da vodstvo njihovih pripomb ne upošteva, hkrati pa svarijo pred prikritim zniževanjem plač.

V Gorenju, ki je od lani v lasti kitajske korporacije Hisense, so v sklopu reorganizacije napovedali novo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v matični družbi. Posledica odločitve bo tudi zmanjšanje števila zaposlenih. Kot so napovedali v podjetju, bodo to dosegli z "mehkimi metodami zmanjševanja števila zaposlenih (upokojitve), na tistih delovnih mestih, za katere bomo ugotovili, da ni več potrebe po delu, pa tudi z odpovedmi pogodb o zaposlitvi."Na napovedi reorganizacije se je na današnji tiskovni konferenci odzval Sindikat Skei Gorenje, ki zastopa več kot polovico zaposlenih. Po podatkih sindikata naj bi v kratkem 1720 delavcem odpovedali pogodbe o zaposlitvi, hkrati pa 1450 delavcem ponudili nove pogodbe. To bi pomenilo, da bi 270 oseb postalo presežna delovna sila, kar je 6 odstotkov od skupaj 4212 zaposlenih.

Po zagotovilih vodstva zmanjšanja števila zaposlenih na proizvodnih linijah niso predvidena. FOTO: Kanal A

Presežni delavci so čistilke, varnostniki, skladiščniki Posvetovanje glede omenjenih kriterijev je bilo določeno za 25. april, vendar sta sindikat in svet delavcev posvetovanje glede kriterijev za določitev presežnih delavcev zavrnila in napovedala, da pri nadaljnjih posvetovanjih z delodajalcem ne bosta sodelovala, zato do dogovora o kriterijih za določitev presežnih delavcev tudi ni prišlo, trdijo v vodstvu podjetja, kjer pravijo da si bodo število presežnih delavcev prizadevali še zmanjšati v okviru ukrepov za preprečitev in omejitev števila odpovedi. Po podatkih sindikata je med predvidenimi 270 presežnimi delavci večina takšnih, ki opravljajo najbolj enostavna delovna mesta v podpornih službah, kot so čistilke, varnostniki, skladiščniki, niso pa predvidena zmanjševanja števila zaposlenih na proizvodnih linijah. Iz družbe so tudi sporočili, da bodo upoštevali zakon, ki določa, da mora Gorenje ob predvidenem zmanjšanju števila zaposlenih za več kot 30 delavcev v 30 dneh pripraviti program razreševanja presežnih delavcev. V Sindikatu sicer poudarjajo, da so pripravljeni na nadaljni socialni dialog glede postopkov pri zmanjševanju zaposlenih, vendar opozarjajo, da njihove pripombe doslej niso bile upoštevane.

Predsednica Skei Lidija Jerkič opozarja, da nova pogodba ne pomeni nujno enakega dela kot doslej. FOTO: Aljoša Kravanja