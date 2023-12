Sindikat trgovcev: 'Ne pustimo si vzeti, kar smo si težko izborili'

Sindikat ne pristaja na zahtevo, da se nova kolektivna pogodba sklene pod pogojem, da sindikalna stran soglaša s spremembo zakona o trgovini, ki bi znova omogočil delo na 16 nedelj v letu. Ne pristaja na zahtevi za znižanje dodatka za delovno dobo z 0,5 na 0,3 odstotka pri zadnjem delodajalcu in za odpravo dodatkov za delo v popoldanski in nočni izmeni v višini 10 odstotkov.

Nesprejemljivo se jim zdi, da se kraj opravljanja dela, ki so ga uvedli kot začasen ukrep, določi tako, da se delavce lahko premešča na delo v 100 kilometrov od kraja bivanja oddaljene trgovine. To nekateri delodajalci izkoriščajo kot kazensko sankcijo za neposlušne delavce, je povedal. Ne pristajajo še na zahtevo po povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela v višini 85 odstotkov cene javnega prevoza.

Delodajalci ponujajo, da se za dela v četrtem tarifnem razredu – za poklice prodajalec, avtomehanik, serviser, skladiščnik – določi bruto plača v višini 1050 evrov, če se delavec odreče dodatkom na popoldansko in nočno izmeno. "To je 80 evrov več kot sedaj, medtem ko bi delavci z ukinitvijo dodatka za popoldansko delo letno izgubili od 200 do 700 evrov, za nočno delo pa od 1000 do 2000 evrov," je dejal.

Sindikati zahtevajo, da se določi kraj opravljanja dela in s tem prepreči vsakodnevno premeščanje, da se plača v četrtem tarifnem razredu določi v višini minimalne plače, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela delavcem izplača v višini 100 odstotkov višine cene javnega prevoza ali 0,21 evra na kilometer ter da se znesek povračila stroškov prehrane med delom določi v višini 7,96 evra in izplača v denarju.

Predsednica Sindikata delavcev trgovine Slovenije Tina Skubic zaposlene v dejavnosti poziva, naj podpišejo peticijo. "Ne pustimo si vzeti, kar smo si težko izborili," je poudarila in povzela, da so delodajalci "skrajno žaljivi in neresni in jih kot take zavračajo". Od delodajalcev nenehno poslušajo, naj delavci razumejo zaostrene razmere, medtem ko sami za stiske delavcev nimajo posluha, je dodala.

Za projekt spremljanje cen osnovne in razširjene košarice živil je ocenila, da gre za zavajanje. Delodajalci namreč po njihovih informacijah v času popisa prilagodijo cene na najnižje možne, do informacij pa pridejo prek neformalnih povezav.