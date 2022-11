Sindikat trgovcev s predstavniki trgovskih družb dosegel dogovor

Kot je pojasnil generalni sekretar sindikata Ladi Rožič , so predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije soglašali z zahtevami sindikata, zato so se obvezali, da se odrečejo stavki, ki je bila napovedana za december. Trenutno pogajalski strani pripravljata vsebino aneksa h kolektivni pogodbi, podrobnosti o njegovi vsebini pa bodo znane v torek, je še napovedal.

Je pa že sedaj jasno, da bodo zaposleni v trgovskih podjetjih po novem deležni višjih plač in povračil stroškov v zvezi z delom. Višina malice bo po novem znašala 6,15 evra, regres pa bo najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače, pri čemer bo moral biti odslej v celoti izplačan v gotovini in ne, kot se je to v preteklosti pogosto dogajalo, deloma v bonih za nakup živil.

Predstavniki sindikata so konec septembra zbrali 6470 podpisov pod peticijo, s katero so zahtevali višje plače in povračilo stroškov v zvezi z delom, ureditev delovnega časa in boljše delovne pogoje. Kot so tedaj izpostavili, plače trgovcev ne omogočajo več dostojnega preživetja, kar je tudi eden od razlogov za kadrovsko podhranjenost.

Sindikat je konec septembra zaradi nezadovoljstva v panogi oblikoval več zahtev, ki jih je naslovil na delodajalske organizacije. Zahtevali so dvig osnovne plače, ki ne sme biti nižja od zakonsko določene minimalne plače. Prav tako so zahtevali povračilo polnih potnih strokov, regres za letni dopust v višini najmanj 1500 evrov.