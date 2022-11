Sindikat trgovcev z izkupičkom pogajanj o višjih plačah ni zadovoljen

Sindikat delavcev trgovine je po več mesecih pogajanj s predstavniki delodajalcev dosegel kompromis, ki med drugim vključuje tudi zvišanje najnižjih osnovnih plač zaposlenih. Kot je povedal glavni izvršni generalni sekretar sindikata Ladi Rožič, z izkupičkom pogajanj niso zadovoljni, o višjih plačah bodo pogajanja nadaljevali februarja.

Kot so podrobneje pojasnili v sindikatu, se bodo najnižje osnovne plače v skladu s spremembami kolektivne pogodbe do vključno petega tarifnega razreda dvignile za 36,18 odstotka, v šestem in sedmem tarifnem razredu pa se bodo povečale za 25 odstotkov. Plača prodajalca, ki sodi v četrti tarifni razred, se bo s 1. januarjem s 697,60 evra dvignila na 950 evrov bruto. "Mogoče v nominalnem znesku izgleda malo, vendar je v odstotkih to najvišji dvig do sedaj," so pojasnili. S prvim decembrom se bodo zvišala tudi povračila stroškov v zvezi z delom. Za prehrano bodo zaposleni prejeli 6,15 evra na dan, povračilo stroškov prevoza na in z dela pa se bo izplačevalo najmanj v višini 85 odstotkov cene javnega prevoza oz. 0,17 evra na kilometer, v kolikor javnega prevoza ni.

Višina regresa za letni dopust ostaja najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače, vendar mora biti izplačan v gotovini, nad tem zneskom pa je lahko v skladu s predhodnim dogovorom izplačan tudi v bonih. Kot je dodatno pojasnil generalni sekretar sindikata Ladi Rožič, z izkupičkom pogajanj niso zadovoljni, dosegli so zgolj približek tega, kar bi si želeli. "Naša želja je, da pri prodajalcih in prodajalkah doplačila k minimalni plači sploh ne bi bilo več," je bil jasen in obenem napovedal, da bodo s pogajanji glede višine plač nadaljevali februarja prihodnje leto.

icon-expand Sindikat delavcev trgovcev je po več mesecih pogajanj s predstavniki delodajalcev le dosegel kompromis. FOTO: Shutterstock