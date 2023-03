Sindikat: Tudi sobarice Istrabenza Turizma na zunanjega izvajalca

"Že sobarice v Savi Turizmu so vam jasno povedale, da niso smeti, ki bi jih želeli pomesti pod preprogo, in to vam sporočajo tudi sobarice v Istrabenzu Turizmu," so v današnjem pozivu, ki je naslovljen na premierja Roberta Goloba, ministre za delo, finance in gospodarstvo ter Slovenski državni holding (SDH) in poslance državnega zbora, zapisali v sindikatu.

Opozorili so, da medtem ko zunanji izvajalci storitev čiščenja "kujejo visoke dobičke in se bogatijo, predvsem na račun državnih družb, se delavce, zaposlene v teh družbah, izkorišča na vse možne načine, od sramotno nizkih plač, nižjih dodatkov k plači, težkih in človeka nedostojnih pogojev dela, nižjih izplačil regresa za letni dopust in drugo".

Ti delavci in delavke so dnevno izpostavljeni velikim pritiskom, zaradi česar tudi zbolevajo. In za odpravo tega izkoriščevalskega modela, ni dovolj, da je ministrstvo za delo nazaj zaposlilo varnostnike in čistilke ter da sta dva ministra podprla prizadevanja sindikata za odpravo outsourcinga, so dodali.