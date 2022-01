Sindikat: Tuji kapital pred delavske pravice postavlja predvsem dobiček

V sindikatu so Počivalšku očitali tudi, da se kljub njihovim prošnjam ni z njimi nikoli sestal na temo slovenskega turističnega holdinga. Minister kaže ignoranco do 40.000 zaposlenih v panogi, ki so že dolga leta podplačani, so prepričani.

"Dovolj je, dovolj, da iz že zaposlenih delavcev ustvarjate reveže," so zapisali in ocenili, da "pohlep kapitala in politike ne more napolniti vreče brez dna". "Pri dosedanji odprodaji slovenskih hotelov, kjer so lastniki Hrvati, Srbi, Rusi in tudi Madžari, smo si nabrali že veliko slabih izkušenj, od kršitev in nespoštovanja slovenske delovnopravne zakonodaje do prekarnih in nestabilnih zaposlitev, zaviranja dviga plač in tako dalje," so navedli.