Sindikat upokojencev poziva k spremembi pogojev za dodelitev varstvenega dodatka

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo letos aprila upokojencev, mlajših od 65 let, ki prejemajo pokojnino v višini med 200 in 300 evrov, skoraj 97.000. Ti tako zaradi starostnega pogoja niso bili upravičeni do varstvenega dodatka, je na današnji novinarski konferenci pojasnila podpredsednica Sindikata upokojencev Slovenije Metka Roksandić . Kot je opozorila predsednica Sindikata upokojencev Slovenije Francka Ćetković , podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kažejo, da več kot polovica upokojencev prejema pokojnino v višini do 700 evrov, pri čemer pa za Slovenijo prag revščine znaša 703 evre.

Zdajšnji zakon opredeljuje, da lahko varstveni dodatek pridobi trajno nezaposljiva oseba ali oseba, nezmožna za delo, ki je starejša od 63 let, če je ženska, ali starejša od 65 let, če je moški. Starost prejemnika je tako prvi vstopni pogoj, četudi njegova pokojnina znaša med 200 in 300 evrov, kar bi sicer zadostovalo, da prejme varstveni dodatek.

V sindikatu so pozvali tudi k umiku obvezne izjave otroka, ki potrjuje, da ne more preživljati starša, s katero je ta upravičen do varstvenega dodatka. Prav tako pa opozarjajo, da mora država zagotoviti pravico do varstvenega dodatka tudi za vse upokojence, ki so v celodnevnem institucionalnem varstvu.

V luči sprememb zakona o socialnovarstvenih pravicah pa v sindikatu upokojencev predlagajo še, da se uvede informativni izračun za vse prejemnike pokojnin, nižjih od 402 evrov, kolikor znaša minimalni dohodek. Prav tako še pozivajo, naj bodo navodila, pojasnila in usmeritve za delo strokovnih služb glede uveljavljanja pravice do varstvenega dodatka javna in dostopna vsem, saj posamezniki velikokrat niso obveščeni o tem, kako poteka postopek za dodelitev, in ne znajo izpolniti obrazca, je še opozorila Roksandićeva. Najvišji možni znesek varstvenega dodatka sicer znaša 189 evrov. Po podatkih resornega ministrstva število prejemnikov dodatka narašča, februarja letos jih je takšno obliko denarne pomoči prejemalo nekaj več kot 23.500, povprečni izplačan znesek pa je znašal 153 evrov.

Varstveni dodatek je bil leta 2012 spremenjen iz pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v socialni prejemek, ob čemer se je dostopnost tega prejemka zmanjšala. Leta 2011 je bilo namreč prejemnikov varstvenega dodatka nekaj več kot 46.500, naslednje leto, ko je v veljavo stopil nov zakon, pa je bilo takšnih prejemnikov 13.000, so še opozorili v sindikatu upokojencev. Junija so v sindikatu opravili tudi pogovor s predstavniki Organizacije za gospodarski razvoj in sodelovanje, ki so se strinjali s predlogom, da se pravica za varstveni dodatek uvede za vse upokojence, tudi tiste, ki so v institucionalnem varstvu, ter da je vezana na pokojninsko pravico in ne na starost prejemnika.