Sindikat upokojencev se zavzema za pokojnino v višini najmanj 700 evrov

Kar se tiče dela upokojencev, so v sindikatu upokojencev zadovoljni, da so dosegli izenačitev urne postavke za občasno delo upokojencev z urno postavko študentov. Po mnenju sindikata bi moralo biti delo upokojencev namenjeno prenosu izkušenj in znanja starejših na mlajše ter ohranjanju ustvarjalnosti starejših. "Žalostno je, da mora veliko upokojencev z občasnim delom krpati svoje prenizke pokojnine, da lahko poplačajo vse položnice in druge izdatke ter dostojno živijo," je dejala Ćetkovićeva.

Za ublažitev posledic draginje med starejšimi v sindikatu predlagajo, da vlada s spremembo zakonodaje zagotovi, da bodo do varstvenega dodatka ponovno upravičeni vsi upokojenci, ne glede na starost.

Zavzemajo se tudi za to, da pravica do varstvenega dodatka ne bi bila več vezana na socialno pomoč, pač pa bi postala individualna pravica, neodvisna od materialnega položaja gospodinjstva, in prav tako ne bi bila vračljiva, hkrati pa bi jo upravičenci prejeli po avtomatizmu. Pričakujejo pa tudi, da bo nova vlada čim prej oživila socialni dialog v sklopu Ekonomsko-socialnega sveta in da bo pri reševanju problematike starejših spoštovala njihov moto: "Nič o starejših brez starejših!".