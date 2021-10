Sindikat: Uporaba prisilnih sredstev je dovoljena le po odredbi direktorja Policije

"Policistke in policisti so z vsemi ukrepi in aktivnosti sledili odredbam generalnega direktorja Policije," so jasni v policijskem sindikatu.

"Za namen zaščite pravic policistk in policistov prosimo, da nas v najkrajšem možnem času konkretno seznanite, na kakšen način je potekalo poveljevanje oziroma odrejanje ukrepanja policistov, kdo je dejansko poveljeval oziroma izdajal odredbe policistom v konkretnem primeru in sindikatu omogočite učinkovito izvajanje sindikalnega varstva pravic delavcev," so zapisali v PSS.

Kot je v oddaji 24UR ZVEČER poročal naš novinar Denis Ćulum , na Generalni policijski upravi (GPU) zatrjujejo, da so se njihovi pripadniki samostojno, brez kakršnega koli vpliva ali narekov odločali, kako in kdaj ukrepati na torkovih protestih. V zvezi s tem se je zdaj oglasil Policijski sindikat Slovenije (PSS), ki je na generalnega direktorja Policije Antona Olaja naslovil zahtevo o uporabi prisilnih sredstev za pasivizacijo množic na protestih.

Kot so še izpostavili v policijskem sindikatu, trditev GPU, da so policisti in policistke na torkovem protestu ukrepali "brez kakršnega koli vpliva ali narekov", zavračajo. "Zakon o nalogah in pooblastilih policije namreč jasno določa, kdaj in kako smejo policisti uporabiti plinska sredstva in druga sredstva," poudarjajo in dodajajo, da policisti brez odredbe pristojne osebe lahko uporabijo plinska sredstva le zoper osebo, nikakor pa ne zoper množico.

"Zato je v takšnih primerih, kot je bil navedeni protest, uporaba vodnega curka, konjenice, posebnih motornih vozil in plinskih ter drugih sredstev za pasivizacijo dovoljena le po odredbi generalnega direktorja policije, direktorja policijske uprave ali policista, ki ga za to pooblasti generalni direktor policije ali direktor policijske uprave," so zapisali.

Na podlagi tega je pravno in dejansko, za vse ukrepe in aktivnosti policistk in policistov na torkovem protestnem shodu odgovoren generalni direktor policije Anton Olaj, poudarjajo v PSS. "Glede na to, da se v javnosti vrstijo kritike in zgražanje nad posredovanjem policistk in policistov na tem protestnem shodu, vsem pojasnjujemo, da je tako za vse posledice, ki so nastale na protestnem shodu zaradi ukrepanja policistov, odgovoren generalni direktor policije, kot tudi za upad ugleda in dostojanstva, ki sta pravici, ki jih uživajo policisti v delovnem okolju," so zapisali.