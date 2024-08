Sindikat vodstvu Darsa očita poskuse ustrahovanja delavskih predstavnikov

Sindikat delavcev Darsa upravi družbe očita neprimerne metode zastraševanja in razkazovanja moči nad delavskimi predstavniki. Vodstvo pozivajo, naj nemudoma preneha z nedopustnimi praksami ter vzpostavi odprt in konstruktiven dialog za reševanje dejanskih težav, s katerimi se sooča podjetje. V Darsu očitke odločno zavračajo.

OGLAS

"Kljub temu da se naš sindikat zavzema za pravične in konstruktivne rešitve v prid vseh zaposlenih in same družbe Dars, se soočamo z nezaslišanimi poskusi ustrahovanja, diskreditacije in sankcij s strani vodstva," so danes v sporočilu za javnost zapisali v Sindikatu delavcev Darsa. Posamezniki znotraj uprave po njihovih navedbah na zahrbten način zlorabljajo službo za skladnost poslovanja in integriteto za obračunavanje z delavskimi predstavniki. "Takšno ravnanje je v popolnem nasprotju z načeli pravičnosti in integritete, ki bi morala biti temelj vsakega delovnega okolja, še posebej pa družb v državni lasti," so poudarili. Med ključnimi težavami podjetja so izpostavili izredno slabo organizacijsko klimo, prenizke plače in pomanjkanje ustreznega kadra. "Kljub tem težavam že drugo leto zapored na postavki stroškov dela ostaja velik znesek neporabljenih sredstev, ki bi jih lahko namenili izboljšanju delovnih pogojev in plač zaposlenih," so zapisali. Nad dogajanjem so ogorčeni tudi v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, pod okrilje katere sodi Sindikat delavcev Darsa. "Namesto, da bi delodajalec spričo velike podpore sindikatu prisluhnil upravičenim pričakovanjem zaposlenih, so se pogajanja čez poletje praktično zaustavila in naj bi se nadaljevala šele konec tega meseca, v tem času pa je delodajalec začel postopke zoper vidne predstavnike sindikata," so zapisali.

Protest DARS FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V Pergamu so, kot so dodali, seznanjeni z vsaj dvema postopkoma, pri čemer je najnovejši postopek usmerjen v izredno odpoved delovnega razmerja sindikalnemu zaupniku, "kar je še veliko bolj grozljiv poskus zatiranja sindikalnega delovanja, kot so bile v preteklosti zlorabe opozoril pred krivdnimi odpovedmi delovnega razmerja, na kar smo slovenske sindikalne centrale večkrat opozarjale". Tako Sindikat delavcev Darsa kot Pergam vodstvo Darsa pozivata, naj nemudoma ustavi sporne postopke in pristopi h krepitvi socialnega dialoga. "Prepričani smo namreč, da je grožnja z izredno odpovedjo oziroma izredna odpoved, če bo do nje slučajno prišlo, povsem neutemeljena, pravi razlog delodajalčevega postopanja pa poskus utišanja, discipliniranja in celo uničenje sindikata, ne pa domnevne kršitve, ki naj bi jih posamezniki storili," so zapisali v Pergamu.

Pričakujejo, da bo k ravnanju skladno z akti, ki opredeljujejo korporativno upravljanje družb v državni lasti in etičnim kodeksom, vodstvo Darsa pozval tudi upravljalec kapitalskih naložb v državni lasti Slovenski državni holding (SDH). Od slednjega tudi pričakujejo, da bo v primeru nadaljevanja postopkov resno razmislil o zamenjavi vodstva Darsa. "Dars je javna delniška družba, ki deluje po sistemu dvotirnega korporativnega upravljanja. Vse posle vodi samostojno in neodvisno njena uprava, za imenovanje uprave, nadzor uprave in poslovanja družbe pa je samostojno in neodvisno odgovoren njen nadzorni svet," so se na poziv sindikata odzvali v SDH. V Darsu so očitke o izvajanju poskusov ustrahovanja delavskih predstavnikov, odločno zavrnili. "Uprava z vsemi socialnimi partnerji neprekinjeno vodi socialni dialog, v katerem si prizadeva ugoditi vsem zahtevam delavskih predstavnikov. Upravi je uspelo doseči dogovor z dvema od treh reprezentativnih sindikatov," so zapisali.