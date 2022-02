Sindikat vojakov Janšo pozval k podpori zakona za ureditev razmer v SV

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, bi se s predlagano novelo zakona o službi v Slovenski vojski, ki so jo pripravili v sindikatu, odpravile t. i. anomalije, do katerih je z leti prišlo zaradi posebnega vzporednega urejanja delovnih razmerij na obrambnem področju.

Po njihovih navedbah bi se z novelo ustrezno ovrednotila zahtevnost in vse posebnosti opravljanja dela v Slovenski vojski, za vojaške in civilne osebe. Dodali so, da se zavedajo, da finančne posledice predlaganega ne bodo majhne, a so po njihovi oceni nujno potrebne, če se želi na področju kadrov slediti vlaganjem v Slovensko vojsko v letih 2021 do 2026.

"Menimo, da je potrebno nujno in drastično ukrepanje, še posebej zaradi vlaganj v Slovensko vojsko, ki so v teku, in ki bodo izzvenela, če se vzporedno ne bo vlagalo v kader," so opozorili v pismu premierju Janezu Janši.