Sindikat vojakov kazensko ovadil ministra za obrambo Karla Erjavca

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) je vložil kazensko ovadbo zoper ministra za obrambo Karla Erjavca zaradi kršitev sindikalnih pravic, zlobrabe uradnega položaja in nevestnega dela v službi. Proti ministru pa je bila vložena tudi zasebna tožba zaradi ražalitve, žaljive obdolžitve in samovoljnosti.

Kot so zapisali v izjavi za javnost so ministrova dejanja zanje nesprejemljiva, njegove izjave v preteklih dneh pa nesresnične. Po prepričanju SVS je tako Karl Erjavec škodil ugledu slovenske vojske in njenih pripadnikov. "V času njegovega ministrovanja se je stanje v Slovenski vojski močno poslabšalo, danih je bilo mnogo obljub od česar se še nič ni udejanilo," so zapisali.

V SVS menijo, da je minister Erjavec škodoval ugledu slovenske vojske in njenih pripadnikov. FOTO: Damjan Žibert

V SVS so izpostavili ukinitev 19-odstotnega dodatka, ki da je po zamenjavi načelnika Generalštaba razdvojila pripadnike Slovenske vojske, v decembru sprejeta Uredba vlade o plačah v vojski pa je vojaško hierarhijo s plačami še bolj porušila. "Sklep vlade o dodeljevanju dodatkov 10, 19 in 20 odstotkov se v vojski ne izvaja kot je zapisan," trdijo v sindikatu. "Z obsodbo Sindikata vojakov Slovenije v obrazložitvah odpovedi pogodbe za delovanje se je minister postavil v vlogo sodnika, ko je sindikat obsodil kršenja pogodbe z ministrstvom in predpisov."

Karlu Erjavcu očitajo kršenje sindikalnih pravic. FOTO: Sindikat vojakov Slovenije