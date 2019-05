Sindikat vojakov: odpoved pogodbe ne bo vplivala na delovanje

Sindikat namreč v obvestilu članom navaja, da jim je minister za obrambo Karl Erjavec pogodbo odpovedal zaradi nedavnih aktivnosti "v zvezi z njegovo neaktivnostjo v socialnem dialogu". Pri tem so za podrobnejše informacije dodali povezavo do nedavne objave s pozivom političnim strankam za nujno sejo parlamentarnega odbora za obrambo in za vložitev interpelacije zoper Erjavca.

Pri tem so poudarili, da je s sindikatom vojakov, ki je eden od štirih sindikatov, ki delujejo v okviru ministrstva za obrambo, potekal reden dialog. Ta je potekal z državnim sekretarjem ministrstva, ki ga je minister za to posebej imenoval. "Ves čas sodelovanja so bila v ospredju prizadevanja za sporazumno in strpno reševanje odprtih vprašanj, skladno z določili pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata,"so zagotovili.

Z ministrstva za obrambo, ki je sindikatu odpoved pogodbe posredovalo v četrtek, pa opozarjajo, da navedba sindikata o razlogu za prekinitev pogodbe ne drži. "Ministrstvo za obrambo se ni odločilo za prekinitev pogodbe zaradi nedavne aktivnosti sindikata vojakov v zvezi z neaktivnostjo ministra Erjavca v socialnem dialogu, kot je navedeno v obvestilu članom sindikata, ampak zaradi nespoštovanja zakonskih določil glede obsega in vsebine sindikalnega delovanja," so zapisali.

V odpovedi pogodbe je sicer ministrstvo kot razlog navedlo zadnja ravnanja sindikata, kot še posebej nesprejemljivo so označili javno pozivanje političnih strank k sklicu nujne seje pristojnega parlamentarnega odbora za obrambo in za vložitev interpelacije zoper obrambnega ministra.

Da je bil dosedanji odnos ministrstva do sindikata konstruktiven, pa po njihovih navedbah potrjuje tudi 4. februarja letos sklenjen aneks k pogodbi o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata, s katerim je ta poleg dveh pooblaščenih oseb pridobil še tretjo, ki v okviru polnega delovnega časa namesto nalog na formacijski dolžnosti opravlja sindikalno delo za sindikat. Z aneksom k pogodbi je bilo v dogovoru z ministrstvom povečano tudi število pripadajočih dovoljenih ur za opravljanje sindikalnega dela za posamezne sindikalne zaupnike, in sicer z 20 na največ 30 delovnih ur mesečno, so še zapisali na ministrstvu.

