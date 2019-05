Sindikat vojakov predlaga interpelacijo zoper Erjavca

"V večini zastopamo vojake, za katere pa ni takšne medijske pozornosti, kot je ob nezakoniti razrešitvi poveljnika sil. Vojakom preostane le sindikat in sodišča za dokazovanje njihovih oškodovanj," so zapisali v današnjem sporočilu. Dodali so, da na nevzdržne razmere v Slovenski vojski opozarjajo že več let, a sprememb na bolje ni.

Kot so zapisali v sindikatu, pa se s podobnimi zavajanji, sprenevedanji in neresnicami, kot v primeru brigadirja Škerbinca, srečujejo vsak dan.

Sindikat vojakov Slovenije ministru Karlu Erjavcu med drugim očita nezakonito razrešitev poveljnika sil Slovenske vojske Mihe Škerbinca . Opozarjajo namreč, da predlog načelnice Generalštaba Alenke Ermenc , na podlagi katerega je razrešil Škerbinca, nima nikakršne obrazložitve o službenih potrebah, ki so predpogoj za imenovanja in razrešitve poveljnikov. Erjavcu očitajo tudi, da je glede Škerbinčeve razrešitve medijem dajal nedopustne in lažne izjave.

Politika po njihovih navedbah ob sprejetih odločitvah, da se bo za vojsko namenilo več denarja, skoraj vedno najprej pomisli na nakupe tehnike, v sindikatu pa so prepričani, "da je skrajni čas, da se na prvo mesto postavijo pripadniki Slovenske vojske in sistemsko uredijo razmere in odnosi v obrambnem sistemu".

Zato upajo, da bo na odboru prišlo do resne razprave o stanju v Slovenski vojski in da se bo naredilo vse za zaustavitev negativnih kadrovskih trendov. Čeprav je, kot so zapisali, Erjavec na svoji predstavitvi kot največjo težavo Slovenske vojske pravilno izpostavil kadrovsko podhranjenost, pa se je na žalost od njegovega imenovanja "ta akutna situacija močno poslabšala".

Po oceni sindikata sta tako nespremenjeno nadaljevanje dela ministra in njegov odnos do pripadnikov Slovenske vojske škodljiva za državo, na njihova opozorila se ustrezno ne odziva niti predsednik vlade.

V sindikatu tako pričakujejo, da bo odbor za obrambo na nujni seji opredelil ter obsodil nesprejemljivo delo ministra Erjavca in in njegov nespoštljiv odnosa do pripadnikov Slovenske vojske, obenem pa sprejel tudi sklepe, ki jih predlagajo za boljše delo obrambnega ministrstva in vlade na obrambnem področju.