Sindikat vojakov predlaga Komisijo za pomiritev

V začetku maja je obrambno ministrstvo odpovedalo pogodbo o zagotavljanju pogojev dela Sindikatu vojakov Slovenije (SVS), kot razlog pa navedli "javno pozivanje političnih strank s strani predsednika Sindikata vojakov Slovenije za sklic nujne seje odbora za obrambo in za vložitev interpelacije zoper ministra za obrambo". SVS pa je nato napovedal sprožitev kolektivnega spora zaradi odpovedi pogodbe.

Sedaj pa ministrstvu za obrambo predlagajo formiranje Komisije za pomiritev, so danes zapisali v sporočilu za javnost. Prepričani so, da je odpoved Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje SV neutemeljena: "Predlog smo podali z namenom, da Komisija ugotovi ali je SVS s svojim delovanjem deloval nezakonito oz. ali je kršil pogodbo z obrambnim ministrstvom," so še zapisali.