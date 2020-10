Sindikat vojakov Slovenije s tožbo nad DZ

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) v tožbi na delovnem sodišču v Ljubljani zahteva odpravo aneksov številka 10 in 12 h kolektivni pogodbi za javni sektor. Ta dva aneksa od leta 2018 določata plače pripadnikom Slovenske vojske (SV), kot so se z vlado dogovorili sindikati, ki ne zastopajo niti enega pripadnika SV, so v objavi na svoji spletni strani opozorili na sindikatu.

Dogovor sindikatov in vlade iz decembra 2018 namreč določa dvig plač večini javnih uslužbencev za tri plačne razrede in izjemoma za dve plačna razreda, le za pripadnike SV samo za en plačni razred, zaradi česar ankesa številka 12 ni podpisal nobeden od sindikatov iz dejavnosti obrambe, so zapisali v sindikatu. S tožbo tako zahtevajo odpravo tega aneksa, za katerega menijo, da pripadnikom SV določa plače diskriminatorno in predvsem neustavno.