Sindikat vojakov tudi na drugi stopnji izgubil tožbo za polni dodatek za delo v epidemiji

Zahtevek sindikata je spomladi najprej zavrnilo Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, zdaj pa še Višje delovno in socialno sodišče.

Sindikat vojakov Slovenije je kolektivni delovni spor sprožil, ker meni, da je prišlo do kršitve kolektivne pogodbe za javni sektor pri izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah v času razglašene epidemije.

Na sodišče se je sindikat obrnil po tistem, ko je bila lani spomladi prvič razglašena epidemija covida-19. Prepričani so, da je delodajalec kršil kolektivno pogodbo, ker javnim uslužbencem ni za ves čas dela, ki ga niso opravljali od doma, priznal in v celoti izplača dodatka v višini 65 odstotkov urne postavke, ampak nižji dodatek oz. le za različno določen odstotek ur.

Zahtevek sindikata je spomladi najprej zavrnilo Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, zdaj pa še Višje delovno in socialno sodišče. Kot so v sindikatu zapisali v današnjem sporočilu za javnost, sodišče v obrazložitvi navaja, da se delodajalec lahko samostojno odloči, da dodatka ne bo izplačeval za ves čas trajanja epidemije, ampak samo za čas, ko je po delodajalčevem mnenju delavec ogrožen.

V sindikatu ob tem poudarjajo, da za nobeno delovno mesto v Slovenski vojski ni bila izdelana ocena tveganja in ogroženosti, "ampak so nadrejeni po lastnem instinktu in dnevnem navdihu odločali o tem, kdo in kdaj je ogrožen". Po njihovih navedbah sodišče tudi ni upoštevalo argumenta, da je delodajalec ocenil stopnjo ogroženosti posameznega delavca brez sodelovanja sindikata, kar je, kot so opozorili, v nasprotju z zakonom.

Dodali so, da sodišču "ni bilo pomembno, da so nekateri javni uslužbenci prejemali poln dodatek ves čas prvega vala epidemije brez enega okuženega med njimi, medtem ko je v Slovenski vojski bilo veliko okuženih".