Sindikat vojakov na Ustavno sodišče vložil presojo ustavnosti pogoja PC

Za ta korak so se, kot navajajo, odločili zaradi mnogih pravnih mnenj, ki pod vprašaj postavljajo ustavnost in zakonitost odloka, "pa tudi zato, ker se na nas obračajo mnogi člani za nasvet, kako ravnati 1. oktobra, ker se nimajo namena cepiti. V SVS le želimo, da o spornem odloku odloči Ustavno sodišče, kot edino pristojno za sprejemanje takšnih odločitev."

Kot so poudarili, v SVS podpirajo vse ukrepe za zajezitev epidemije covida-19, vključno s cepljenjem. V sporočilu za javnost so tudi izpostavili, da svojim članom svetujejo cepljenje. "Obenem pa si prizadevamo za zaščito članov, ki so se iz kakršnih koli razlogov odločili, da se ne bodo cepili. Kot sindikat smo dolžni zaščititi vse člane, tudi tiste, ki so se odločili, da se ne bodo cepili, ker bo njihova odločitev, kot kaže, zelo vplivala na delovno razmerje," so zapisali.

Ministrstvo za obrambo je sicer minuli petek z dopisom že opozorilo vse zaposlene, da bo vstop v objekte in na območja ministrstva za obrambo s 1. oktobrom prepovedan vsem, ki ne bodo izpolnjevali pogoja cepljenja ali prebolevnosti. V sindikatu vojakov so ob tem potrdili, da se mnogi njihovi člani kljub odloku vlade in obvestilu ministrstva še naprej ne nameravajo cepiti.

Pravni odziv so napovedali tudi v obeh policijskih sindikatih, v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) pa nov vladni Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zavračajo kot nesprejemljiv. Opozarjajo, da je Ustavno sodišče že večkrat ugotovilo, da vladno omejevanje človekovih pravic z odloki ni v skladu z Ustavo RS in da je poseg v človekove pravice mogoč le z zakonom.