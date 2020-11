Sindikat vojakov s tožbo tudi nad vlado

Sindikat vojakov Slovenije je sprožil kolektivni spor zoper vlado zaradi sklepanja aneksov h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) brez soglasja sindikata in drugih v dejavnosti obrambe reprezentativnih sindikatov.

Vsebinsko podobno tožbo, kot jo je Sindikat vojakov Slovenije (SVS) vložil zoper državni zbor pred dvema tednoma, je danes zaradi enostranskega sklepanja aneksov h KPND vložil zoper vlado. V SVS zavzemajo stališče, da so vse dosedanje vlade odgovorne za sklepanje aneksov h KPND z veljavo za dejavnost obrambe brez, da bi vsaj eden od sindikatov iz obrambe podpisal takšne anekse. "Zdajšnja koalicija za odpravo takšnega stanja še ni naredila ničesar oz. glede KPJS ni hotela narediti, čeprav je minister Boštjan Koritnik imel to možnost ob sprejemanju poslovnika za pogajanja, a ustaljene neustavne in nezakonite prakse ni želel spremeniti,"menijo v SVS.



icon-expand Sindikat vojakov je sprožil kolektivni spor zoper vlado in DZ. FOTO: Aljoša Kravanja

Z vloženo tožbo SVS zahteva odpravo dveh aneksov h KPJS (Kolektivne pogodbe za javni sektor) in KPND, ki veljata za pripadnike Slovenske vojske ne glede na to, da jih nobeden od reprezentativnih sindikatov v dejavnosti obrambe ali vojaških poklicih ni podpisal. "Z obema tožbama želimo doseči predvsem to, da v bodoče ne bodo več odločali o plačah in drugih pravicah iz delovnega razmerja za pripadnike Slovenske vojske sindikati, ki ne zastopajo niti enega pripadnika Slovenske vojske. Torej želimo doseči prenehanje nezakonitih in neustavnih praks, kar bo doseženo v primeru dobljenih tožb," so zapisali.