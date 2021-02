Vozniki avtobusov po poti taksistov? Nasprotujejo tedenskemu testiranju

Vlada je v sredo ugodila zahtevam taksistov, ki so ostro nasprotovali in protestirali proti obveznemu testiranju na vsakih 72 ur. Po novem se bodo morali testirati enkrat tedensko. Obenem pa je določila, da bo enotedensko testiranje obvezno tudi za voznike v javnem potniškem prometu, izvajalce v avtošolah ter spremljevalno osebje v železniškem prometu.

Testirati se ne bo treba tistim, ki imajo dokazilo, da so bili cepljeni proti covidu-19 in je od drugega odmerka v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca Pfizer preteklo najmanj sedem dni, v primeru cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni in v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od prejema prvega odmerka cepiva.

Testiranja so oproščeni tudi vozniki, ki so preboleli covid-19 in predložijo potrdilo o pozitivnem rezultatu hitrega testa ali testa PCR, od odvzema brisa pa je preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev. Prav tako na testiranje ne bo treba tistim s potrdilom zdravnika, da so preboleli covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Vozniki avtobusov enotedenskemu testiranju nasprotujejo

Zakaj gremo po stopinjah taksi služb, pa se sedaj sprašujejo pri Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Pozdravljajo sicer vsako odločitev vlade, s katero se"zasleduje jasen cilj, da se od delodajalcev v cestnem potniškem prometu z nično toleranco zahteva tako spoštovanje delovnopravne zakonodaje kot tudi zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja".

Ne strinjajo pa se z novim odlokom vlade, ki določa obveznosti tedenskega testiranja voznega in spremljevalnega osebja avtobusa, so zapisali v sporočilu za javnost. "V njem ne vidimo dodane vrednosti za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19, v kolikor se v obvezno tedensko testiranje ne bo vključilo tudi uporabnikov javnega potniškega prevoza."