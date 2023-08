Sindikat za krajevno omejitev možnosti odprtih trgovin ob nedeljah in praznikih

"Pozivam trgovce in državljane, da razmer ne izkoriščajo za splošno potrošništvo in ustvarjanje lastnih dobičkov. Trgovina je lani ustvarila največje dobičke v zgodovini samostojne Slovenije. Tudi zato smo zgroženi nad zahtevami trgovinske zbornice po refundaciji nadomestil plače za zaposlene, ki ne bodo delali na dan solidarnosti, 14. avgusta," je navedel generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije pri ZZZS Ladi Rožič.

Delavci v trgovinski panogi, med njimi tudi žrtve naravne katastrofe, so pripravljeni priskočiti na pomoč, a pozivajo k razumnosti in smotrnosti ter k spoštovanju težko izborjenih pravic, tudi pravice do počitka ob nedeljah in praznikih, je dejal. Po njegovem je zato, ker je preskrba na ogroženih območjih nujna, čas za koordinirano akcijo tudi v trgovinski panogi.

V sindikatu delavcev trgovine so ob tem trgovcem predlagali, naj ponovno pregledajo svoje marže in spustijo cene nujno potrebnih dobrin oz. preverijo lastne možnosti donacij. "Visoka inflacija je v zadnjem letu marsikoga pomaknila na rob preživetja, danes pa ni več čas za ustvarjanje dobičkov, pač pa čas za solidarnost in pomoč ljudem v stiski," je še navedel Rožič.