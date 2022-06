Sindikat zahteva dvig nadomestila za prehrano med delom

Višje položnice za elektriko. Vinko Rušnik iz Gostilne Jurman pojasnjuje: "V predkoronskem času je račun za našo gostilno znašal okrog devet tisoč evrov , trenutno je 14 tisoč evrov."

Podražile so se tudi surovine. "Med časom korone si za liter olja plačeval 1,25; zdaj pa 2,75 do 3,15 evra," še dodaja.

Dvignile so se tudi cene malic - te so morali letos pri Jurmanu dvigniti že dvakrat - in sicer za do 20 odstotkov. Cene hrane pa - zgolj od lanskega do letošnjega maja - prav tako rastejo, kažejo podatki statističnega urada - olja so na primer dražja za 25 odstotkov, kruh pa za 21. In zgolj v prvih petih mesecih letošnjega leta - so se moka in izdelki iz žit podražili prav tako za slabih 21 odstotkov, dražje je tudi meso, svinjsko na primer za več kot 20 odstotkov, perutnina pa za 16 in pol. Malica pa je tako postala velik strošek za žepe zaposlenih, so jasni sindikati.

"Zlasti tisti, ki jim delodajalec ne organizira toplega obroka, tisti si morajo to malico plačati s svojega žepa in ta malica je vedno manjša, je vedno slabše kvalitete," opozarja izvršni sekretar ZSSS Andrej Zorko.

Skrajni čas je tako, da se dvigne tudi nadomestilo za prehrano - najvišje že od leta 2008 znaša 6,12 evra - višje bi moralo biti - tako sindikati - za vsaj 29 odstotkov . "Če upoštevam še majsko inflacijo in majski dvig cen prehrambnih artiklov, bi moral biti ta dvig precej večji kot je 29,2 odstotka," še dodaja. "Tukaj so terenci ,ki delajo, normalno, da imajo vedno manj denarja za te malice, tako da kar se tega tiče, se pravi, da bi se za zaposlene odvajalo več za malico, mislim, da bi bilo smiselno," je jasen Jurman.

Da bi moralo plačilo malice slediti podražitvam na trgu - je pretekli teden dejal minister za delo Luka Mesec: "Poskrbeti je treba, da se skupaj s potencialnimi podražitvami hrane in goriv povečajo tudi izplačila za malico in za potne stroške v plačah ljudi." Dogovora na vladni strani pa po naših informacijah še ni.