Sindikat: Zaposleni v trgovini so na robu svojih zmožnosti

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v sindikatu, prodajalci zaradi kadrovskega primanjkljaja nemalokrat opravljajo več nalog hkrati, pri čemer se pojavljajo napake, za katere tudi denarno odgovarjajo. "Takšne razmere so nesprejemljive in pomenijo tveganje za nemoten potek dela ter pravni položaj zaposlenih," so poudarili.

Poleg tega se zaposlene zaradi pomanjkanja kadra po njihovih besedah pogosto prerazporeja na delo v oddaljene kraje, pri čemer delodajalci niti ne preverijo, ali imajo možnost prevoza. "Hkrati se s takšno prakso krši tudi načelo pravice do odklopa, ki zaposlenim zagotavlja čas za počitek in nemoteno zasebno življenje brez posegov delodajalca izven delovnega časa," so navedli.

V tej luči so pozvali k doslednemu spoštovanju delovne zakonodaje glede najvišje tedenske obremenitve, počitkov, odrejanja nadur in vnaprej določenega urnika.

Spomnili so, da je bil na njihovo pobudo oziroma pobudo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), pod katero sodijo, sprejet pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki bi lahko bistveno izboljšal razmere, a se v praksi še vedno ne izvaja dosledno, "saj je nabava primerne opreme povezana s stroški, ki jih delodajalci pogosto odlagajo".

Zaposleni se poleg fizičnih obremenitev vse pogosteje soočajo z verbalnimi grožnjami in neprimernim vedenjem kupcev, so nadaljevali. Resno težavo predstavljajo tudi kraje v trgovinah, pri katerih zaposleni, ki niso usposobljeni in odgovorni za varovanje, pogosto nosijo posledice konfliktnih situacij, so dodali.

Posledice vsega naštetega so jasne. "Izgorelost, mišično-kostna obolenja, bolniške odsotnosti, množični odhodi iz dejavnosti in slabša storitev za kupce," so našteli.