Sindikat zdravstva in socialnega varstva konec tedna o pripravah na stavko

Zahtevajo takojšen začetek pogajanj za vsa delovna mesta v zdravstvu in socialnem varstvu, v skladu z dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, kar so z vlado sklenili novembra 2021. Zahtevajo pa tudi sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu, v skladu s stavkovnim sporazumom med vlado in sindikatom iz leta 2018.

V prvem krogu pogajanj, ki so se zaključila novembra 2021, sta sindikat in vlada ugotovila, da je nujno odpraviti nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J, ki so nastala v okviru teh ali predhodnih pogajanj. Dogovorili so se, da se drugi krog pogajanj zaključi najkasneje do 24. aprila 2022, so spomnili v sindikatu.