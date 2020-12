Zaposleni v zdravstvu: 'Ne samo utrujeni, izčrpani, ponižani, sedaj že na robu potrpežljivosti'

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije začenja zaostrovanje sindikalnih aktivnosti. Kot opozarjajo, so njihovi člani izčrpani, ponižani in na robu potrpežljivosti. "Če ne gre drugače, bomo ustavili delo," napovedujejo. Med drugim še vedno čakajo na izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za posebne obremenitve.

Kot so iz sindikata sporočili po današnji seji izvršilnega odbora, je ponižanja njihovim članom dovolj. Kritični so tako do še vedno nepriznanih okužb z novim koronavirusom na delovnem mestu kot tudi ignorance resornih ministrstev za zdravje in za delo do predstavnikov zaposlenih.

icon-expand Delavci v zdravstvu še vedno čakajo izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah. FOTO: Dreamstime

"Zahtev po določitvi kadrovskih normativov in financiranju dodatnih zaposlitev, izplačilu oddelanih nadur, povečanega obsega dela odločevalci in delodajalci ne jemljejo resno, sodu pa je izbilo dno dejstvo, da večina zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov in koncesionarjev še ni izplačala ne dodatka za delo v rizičnih razmerah ne dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po interventnem zakonu za delo v drugem valu, čeprav naši člani že skoraj devet mesecev, še intenzivneje pa vsekakor zadnja dva meseca, delajo in so na robu zmogljivosti," so izpostavili v sporočilu za javnost.

Opozarjajo tudi, da bo večina zavodov svojim zaposlenim dodatke plačala le za del delovnega časa, četudi so ves svoj delovni čas delali v popolnoma enakih razmerah. Izplačani dodatki bodo po navedbah sindikata izplačani z zamudo, čeprav za to ni razloga, in nižji kot v prvem valu, čeprav je epidemiološka situacija v drugem valu očitno in bistveno presegla prvi val. Izpostavili so primer dela zdravstvene administratorke v urgentnem centru bolnišnice, ki bo po sklepu direktorja ene od bolnišnic dodatek za delo v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi za javni sektor prejela le za 60 odstotkov delovnega časa."Mar s(m)o vsi izgubili kompas?," se sprašujejo. Opomnili so še, da vlada na predloge sindikata k sedmemu protikoronskemu svežnju ni niti odgovorila.