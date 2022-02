Zaposleni v zdravstvu ob napovedani stavki: 'Vlada nas je stisnila v kot in nimamo druge možnosti'

Stavko so sindikati napovedali že minuli petek, in sicer zaradi vladnega kršenja dogovora o nadaljevanju pogajanj, ki bi se morala začeti najkasneje 15. januarja, a se to ni zgodilo. Pogajalska izhodišča je vlada nato sprejela v soboto, v sindikatih pa so nad njimi izrazili razočaranje. To so ponovili tudi po današnjih pogajanjih s predstavniki pristojnih ministrstev za zdravje in delo. "Vlada nam danes na pogajanjih ni ponudila ničesar konkretnega, nobenega dodatnega niti nabora delovnih mest niti povišanja plačnih razredov," je v izjavi za medije povedala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič .

Vlada je namreč medtem začela pogajanja s sindikati zdravnikov in zobozdravnikov. V minulih dneh so dosegli dogovor, s katerim naj bi se plače večini dvignile za šest plačnih razredov, nekaterim zdravnikom specializantom tudi za sedem. Uradno vsebina dogovora še ni znana, je pa vlada na četrtkovi seji sprejela dopolnjena pogajalska izhodišča, težka 113,5 milijona evrov na letni ravni.

"Izhodišča vlade so za vse zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ponižujoča. Ko vlada pride s predlogom za eno poklicno skupino v izhodiščih za 113 milijonov evrov in za vseh ostalih 40.000 zaposlenih z izhodišči za 5,8 milijona evrov, je to nič drugega kot ponižujoče," je povedal vodja stavkovnega odbora Sindikatov v zdravstvu Slovenije Pergam Vladimir Lazić .

V oddaji Svet na Kanalu A pa je pojasnila, da se stavki pridružujejo oziroma jo razglašajo vsi sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. "Gre za 11 sindikatov, ki smo se združili v koalicijo, z izjemo seveda tistih sindikatov, ki zastopajo zgolj zdravnike. Naši sindikati bodo organizirali stavko, ki pa se ji lahko pridružijo prav vsi v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. To je okoli 50.000 ljudi."

Ilešič Čujovičeva je ob tem dodala, da so vladna izhodišča predstavljala zgolj neko kapljico v morje. "Gre za finančni učinek pet milijonov evrov na letni ravni in en oziroma dva plačna razreda povišanja. Toda zgolj za nekatera, posamezna delovna mesta. Pri čemer so na vladni strani izpustili veliko pomembnih profilov. Na primer v celoti laboratorijske delavce, za katere vemo, kako težko se v teh dneh borijo."

Zato v sindikatih zdravstva in socialnega varstva zahtevajo dvig vrednotenja delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu, primerljivo z delovnimi mesti zdravnikov in zobozdravnikov, in sicer za šest plačnih razredov. S tem bi se po njihovi oceni zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, skladno z novembra lani sklenjenim dogovorom. Zahtevajo tudi sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu, pa plačilo stavke stavkajočim v višini, kot če bi delali.

"Če stavkovne zahteve ne bodo uresničene, bomo sindikati odločali o nadaljevanju in morebitnem zaostrovanju stavke," so še napovedali v sindikatih. Ob tem so poudarili, da se zavedajo zahtevnosti razmer v zdravstvu in socialnem varstvu, zlasti v času trenutne epidemiološke situacije, saj njihovi člani dnevno delajo v teh razmerah, in pričakovali bi, da se tega zaveda tudi vlada.

Stavka bo potekala med 7. in 22. uro, stavkajoči pa bodo v času stavke zagotavljali minimum delovnega procesa v skladu z zakonom o stavki, področno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. Udeležba v stavki ni vezana na članstvo v sindikatih, temveč je to ustavna pravica vsakega zaposlenega, so po današnjem srečanju v imenu sindikatov, ki so napovedali stavko, sporočili iz sindikata zdravstva in socialnega varstva.

Kot je spomnila Ilešič Čujovičeva, so med stavko dolžni zagotavljati minimum delovnega procesa. "Zagotovo bomo storili ve, kar je v naši moči, da bodo pacienti, stanovalci in uporabniki storitev čim manj občutili stavko. Pa vendar je stavka stavka. Je skrajno sredstvo, ki seveda se mora nekje poznati, sicer nobenega učinka ni. Računamo na razumevanje javnosti, da smo v to bili primorani. Vlada nas je stisnila v kot in nimamo druge možnosti," je še dejala.

Ob tem se je odzvalo ministrstvo za zdravje, ki ocenjuje, da je napoved stavke sindikatov zdravstva in socialnega varstva in zdravstvene nege preuranjena. Verjamejo, da lahko za pogajalsko mizo skupaj najdejo najboljše rešitve za naš zdravstveni sistem. Zahteve sindikata, od katerih ti ne odstopajo, morajo na ministrstvu še preučiti, so sporočili.

"Verjamemo, da smo v teh težkih časih za zdravstvo, ki še komaj nosi breme pandemije, pripravljeni drug drugemu prisluhniti in iskati kompromise. Če bo do stavke res prišlo, pa je najbolj pomembno, da ni okrnjena zdravstvena obravnava pacientov," so že zapisali.