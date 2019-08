'Pravni nesmisel': medicinske sestre ne vedo, kaj bodo lahko delale

Dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah v zdravstveni negi, ki opredeljuje posamezne aktivnosti, ki jih izvajalec na posameznem področju lahko izvaja, je pripravila stroka in sindikati pri njihovem snovanju niso bili soudeleženi, je za STA spomnila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič .

Težave pri reorganizaciji dela, skladno z maja sprejetim dokumentom, pa so v sindikatu zaznali v praktično vseh zavodih po Sloveniji. Ključni problem je po oceni Ilešič Čujovičeve način prehoda na novo ureditev na področju zdravstvene nege in z njo povezani dokument poklicnih aktivnosti in kompetenc, "ki si ju vsak razlaga drugače".

Ministrstvo za zdravje je sicer oblikovalo delovno skupino, ki je čez poletje odgovarjala na vrsto dilem, ki so se pojavljale pri novi sistemizaciji delovnih mest in pripravi novih pogodb. Te so dobili tisti tehniki zdravstvene nege, ki več let opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester, in jih prerazporejajo na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester.

Ilešič Čujovičeva je še napovedala, da se bodo predstavniki sindikata v okviru sestankov na ministrstvu glede sprejetja standardov in normativov za zdravstveno nego dotaknili tudi vprašanja kompetenc medicinskih sester.

"Če v teh pogovorih ne bomo našli skupne rešitve, ki bo kadru z dolgoletnimi izkušnjami omogočila nadaljnje delo, se bojim, da se bo kadrovska podhranjenost v zdravstveni negi le še povečala, česar pa si nihče ne želi," je svoje pomisleke navedla Ilešič Čujovičeva.

Na to so opozorile tudi medicinske sestre v enotah intenzivne terapije v Splošni bolnišnici Nova Gorica, ki se ob uveljavitvi kompetenc srečujejo s "pravnim nesmislom". Predvsem srednje medicinske sestre namreč ne vedo, kaj bodo lahko delale oziroma katerih nalog po novem ne bodo smele opravljati. Prepričane so, da se bodo na področju zagotavljanja varne zdravstvene nege in oskrbe zato pojavljale težave. Po njihovih navedbah je najbolj pereče to, da tistih del in nalog, ki so jih opravljaje več kot 10 let, in za katere so usposobljene, zdaj ne bodo smele več izvajati.