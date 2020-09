Sindikat zdravstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah

Po njihovem prepričanju so od julija znova izpolnjeni vsi pogoji, da so javni uslužbenci, ki opravljajo delo na ogroženih območjih, upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Poleg tega je nujno sprejeti kadrovske standarde in normative, odprta pa so tudi vprašanja umestitve in vrednotenja nekaterih profilov v zdravstvu v tarifnem delu kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Z ministroma za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in za zdravje se želijo sestati na sestankih, na katerih bi obravnavali izpostavljene točke in ki naj bi bila sklicana čim prej, so pozvali.