Sindikat zdravstvene nege z odprtim pismom premierja poziva k ukrepanju

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je na predsednika vlade Roberta Goloba naslovil odprto pismo, v katerem ga vnovič pozivajo na srečanje, na katerem bi mu predstavili plačno in kadrovsko problematiko v zdravstveni negi. Pričakujejo takojšnje rešitve in poudarjajo, da ne morejo čakati na pogajanja za zdravstveni plačni steber.

"Raje bi se sestali in pogovorili neposredno z vami, brez nepotrebnega obremenjevanja javnosti z našo problematiko in tako, kot se sicer srečujete in pogovarjate s posameznimi poklicnimi skupinami v okviru zdravstva oziroma celotnega javnega sektorja," so v odprtem pismu sporočili predsedniku vlade Robertu Golobu. Na poziv za sklic nujnega sestanka, ki so mu ga poslali 13. januarja, do sedaj namreč niso prejeli nikakršnega odziva ali odgovora. "Takšen (ne)odnos nas navaja na sklepanje, da si očitno ne zaslužimo zadostne pozornosti z vaše strani. Kako naj sicer drugače razumemo ignorantski odnos do nas kot največje poklicne skupine v zdravstvu?" so zapisali.

icon-expand Medicinska sestra FOTO: Shutterstock

Opozorili so, da se zaradi pomanjkanja medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev in negovalcev ter ostalega kadra v zdravstvu v bolnišnicah zapirajo oddelki, odpadajo operacije, domovi za starejše ne sprejemajo novih stanovalcev. V sindikatu ne morejo sprejeti odgovora, da se bodo o njihovih zahtevah pogajali v okviru pogajanj za t. i. zdravstveni steber. Ob tem zaposleni v zdravstveni negi, ki jim je bilo novembra 2021 zagotovljeno, da se bodo novonastala plačna nesorazmerja reševala v okviru pogajanj za vse zaposlene v zdravstvu, v celotnem minulem letu niso dobili ničesar, so dodali. Zato, kot pravijo, ne morejo in ne bodo čakali na nova pogajanja, saj so bile ustvarjene nove plačne anomalije. Sindikat tako za 22. februarja pripravlja protestni shod. Ta predstavlja zgolj začetek sindikalnih aktivnosti, ki jih bodo po potrebi stopnjevali. Goloba vabijo, naj se udeleži shoda, kjer bo neposredno od medicinskih sester slišal vse o njihovih plačah, delovnih pogojih, nasilju uporabnikov, preobremenjenosti in drugih težavah.