Sindikat žerjavistov odločno proti vstopu Madžarov v projekt drugi tir

"Šele dve leti sta minili, odkar smo si v Luki Koper in Sloveniji oddahnili od sprva tajnega Cerarjevega sporazuma z Madžari, po katerem bi lep kos območja koprskega pristanišča, kot je opredeljen v državnem prostorskem načrtu, in ključno upravljavsko vlogo v podjetju 2TDK, ki skrbi za gradnjo in bo v prihodnosti upravljalo z drugim tirom Koper – Divača, podarili sosednji državi," so v sporočilu zapisali v sindikatu. Spomnili so, da si je za sodelovanje Madžarske v projektu prizadevala že vlada premierja Mira Cerarja. Poudarili so, da Luki Koper primanjkuje površin in da se bori za vsak meter, "kar še bolj izpostavlja absurd predvidenega podarjanja luške zemlje Orbanu" .

Posel bi po oceni sindikata pomenil novo kravjo kupčijo, "kakršnih smo se v naši državi v zadnjem obdobju skoraj že navadili" . "Sprevrženost celotnega posla se kaže v 'politični ekonomiji' transakcije na osi Budimpešta – Ljubljana, po kateri bi posojilo Madžarov v kapital podjetja 2TDK plačali kar Luka Koper, Slovenske železnice, avtoprevozniki in drugi prek takse za izgradnjo drugega tira, ki jo že danes plačujemo," so še dodali.

Delavci in državljani imajo po njihovih besedah pravico in dolžnost do zaščite pomembnih gospodarskih družb, kar še posebej velja za Luko Koper, ki ima velik gospodarski in družbeni vpliv v regiji in celotni državi.

Napovedujejo, da bodo tudi tokrat vztrajali, da se izgradnja drugega tira pospešeno nadaljuje na podlagi že sprejete in potrjene finančne konstrukcije. "Ministrstvo za infrastrukturo naj se ukvarja predvsem s tem, da se čim prej zgradi prepotreben drugi tir in posodobi celotno železniško omrežje. Pogovore o tovoru pa naj prepusti družbam v panogi, ki že več kot 60 let po vsem svetu uspešno gradijo najboljše pristanišče v Severnem Jadranu, kar nam uspeva predvsem zaradi nevtralnega položaja Luke Koper," so pozvali.