V javnem sektorju vre: sindikati pričakujejo dvig plač za 24 odstotkov

Tudi v sindikatu poklicnih gasilcev vre. Njihov predstavnik David Švarc pravi: "Fantje in dekleta so jezni, pričakujejo, da v sindikatu sprejmemo aktivnosti za pošteno obravnavo vrednotenja naših delovnih mest."

Frančišek Verk , predsednik Sindikata državne uprave, je v torek dejal, da smo priča partikularnim interesom in ločenim sporazumom. Branimir Štrukelj , generalni sekretar Sviza, pa: "Ni mogoče, da se vlada ne zaveda, da je s to enostransko potezo v temeljih stresla plačni sistem."

"Naša delovna mesta naj uvrstijo za toliko plačnih razredov višje, kolikor bodo višje uvrščena tudi delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov," o zahtevah gasilcev in gasilk pravi Švarc.

Sindikat vzgoje in izobrazevanja pa je včeraj razpravljal o tem, ali bodo med njihovimi naslednjimi koraki tudi priprave na stavko ali ne.

V sinočnjo oddajo 24UR ZVEČER so povabili ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, a se ta vabilu ni odzval, je pa pri njih gostoval vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek. Ta je uvodoma povedal, da je odziv sindikatov "pričakovan in izjemno enoten".

Na vprašanje, kaj dvig plač zdravnikom in zobozdravnikom pomeni za plačni sistem v javnem sektorju oziroma kakšne bi lahko bile posledice, je odgovoril, da so delovna mesta med sabo povezana in obstajajo dolgoletna razmerja med primerljivimi delovnimi mesti, denimo med plačo zdravnika, visokošolskega učitelja in sodnika, ta pa so s to potezo vlade sedaj porušena.

Da naj bi zvišanje zdravniških plač veljala le začasno, Počivavšek ne verjame. "Res je sicer, da ta aneks temelji na PKP10, ki ima tudi omejeno veljavnost, ampak sem prepričan, da konec leta nihče ne bo zniževal plač zdravnikom in zobozdravnikom za 24 odstotkov," je dejal.

Da bodo pri tej zahtevi, torej pri dvigu plač za enak odstotek, vztrajali, je poudaril Počivavšek. "Ni razloga, zakaj bi bila pričakovanja nižja. Vlada se mora zavedati, kakšne posledice imajo njihove odločitve. Predvidevam, da so to vzeli v zakup."

Kaj jim bo v pogajalskih izhodiščih ponudila vlada, še ni znano. Na vprašanje, kaj točno pričakujejo, pa je vodja pogajalske skupine odgovoril, da poleg omenjenega dviga plač, ki bi bil primerljiv z dogovorom z zdravniki in zobozdravniki, zahtevajo še "avtomatično usklajevanje vrednosti plačnih vrednosti in odpravo uravnilovke v spodnjem delu plačne lestvice".

Ali so za to pripravljeni iti tudi na ulice, je Počivalšek dejal, da o tem še ne želi špekulirati. "V številnih sindikati pa že potekajo pogovori tudi o tej možnosti," je dejal in poudaril, da bo več znanega tekom pogajanj v prihodnjih dneh