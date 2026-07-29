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Slovenija

Oster odziv sindikata po nesreči avtobusa: Dovolj je bilo!

Ljubljana, 29. 07. 2026 10.40 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
U.Z.
Nesreča avtobusa na Tolminskem

"Vozniki smo bili vseskozi jasni – če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi človeška življenja," so po prometni nesreči avtobusa na Tolminskem zapisali v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Prevoznikom očitajo varčevanje na račun varnosti, državi pa, da je njihova opozorila dolga leta preslišala. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepe, med drugim izredni nadzor nad vozili, boljše delovne pogoje za voznike in prenovo sistema javnega prevoza.

Po torkovi nesreči avtobusa na cesti med Tolminom in Kobaridom, v kateri sta se poškodovali dve osebi – poleg voznika še 63-letna potnica – Sindikat voznikov avtobusov Slovenije opozarja, da ne gre za naključje, pač pa je nesreča posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, na katerega opozarjajo že leta, a jih pristojni ignorirajo.

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"Vozniki smo bili vseskozi jasni – če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi človeška življenja," so zapisali.

Delodajalci po njihovih besedah v imenu dobička zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil, voznike pa razporejajo v nenapovedane urnike, ki jim odžirajo počitek in jih psihofizično izčrpavajo. "Nato pa od nas pričakujejo, da bomo hkrati varnostniki, psihologi, čistilci in socialni delavci – vse to za plačo, ki nikakor ne upošteva naše ogromne odgovornosti, medtem ko so naše zahteve po varnostnih pregradah zavrnili kot nepotrebne stroške."

Sindikat opozarja tudi, da se davkoplačevalski denar steka v zasebne žepe, oni pa so ostali brez ustrezne zaščite, brez dostojnega plačila in brez spoštovanja. "Zato danes, sredi te tragedije, ustavljamo tišino in brez olepševanja sporočamo, spoštovani minister za infrastrukturo, dovolj je bilo."

Zahtevajo takojšen izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili, obvezno namestitev varnostnih pregrad na vsak avtobus, dostojne osnovne plače in konec uvoza poceni delovne sile z dvomljivim znanjem, "medtem ko na tisoče slovenskih voznikov z veljavno D-kategorijo noče več delati v tem poklicu zaradi nesprejemljivih pogojev".

Zahtevajo tudi korenito prenovo modela javnega prevoza, ki ne sme več temeljiti na dobičku, temveč na varnosti, dostopnosti in dostojanstvu vseh udeležencev. "Kajti javni promet je gospodarska javna služba, ne pa igralnica za tvegane investicije."

Če ukrepov ne bo takoj, še pravijo, ne odgovarjajo več za posledice, saj da njihova življenja niso cenovna postavka v pogodbi.

Prošnjo za odziv smo poslali na ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za delo in Sekcijo za javni prevoz potnikov v linijskem in prostem cestnem prometu pri Gospodarski zbornici Slovenije. Odgovore bomo dodali takoj, ko jih prejmemo.

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KOMENTARJI30

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L7
29. 07. 2026 11.49
Nehajte bluzit v eno! Naši pa nebi delali sobote, nedelje.... dodatki ja, dodatki ne itd. Realnost je povsem drugačna. Lenuh zahteva 3000€ plače in če jo dobi, bo naprej lenuh, tako da ni vse v denarju.
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0 0
Thor10
29. 07. 2026 11.45
Iskali so niso dobili oa iz tujine pripeljali. Zdej pa imamo. Slovenceljni pa lepo na zavodu in kaficu in se cudimo propadu
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+1
1 0
NotMe
29. 07. 2026 11.44
Ne vem no,baje je tahograf štimal, je pa priletel v ovinek z neprilagojeno hitrostjo. A zdaj pa kriv delodajalec, minister in papež? Tile sindikati tudi izkoristijo vsak incident, pa četudi šofer evidentno kriv kot rogljiček. Kaj mu je treba tiščati na gas? Zamude so pa itak non stop
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+1
2 1
NeXadileC
29. 07. 2026 11.44
Resnica je nekje vmes...
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0 0
abc123def456
29. 07. 2026 11.43
ne mores imeti vsega za nic denarja, to nerazumevanje se vlece se iz juge. slovenski problem je draginja - ocitno je na filipinih se slabse. filipinci delajo, migranti-preko-sotle stanejo ....
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+1
1 0
Tomaž Hacin
29. 07. 2026 11.42
Tožite podjetje naj vam izplačajo odškodnine
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0 0
Morgoth
29. 07. 2026 11.41
Nehajo na uvažat poceni in nesposobno delovno silo pa tega ne bo! Vse bi, samo domačega delavca ne bi pošteno plačali!
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+5
5 0
macolagobec
29. 07. 2026 11.40
Jaz se vozim na delo 35 km po lokalnih cestah. Ceste so zjutraj in popoldne nabito polne, nasproti pa po zelo ovinkasti cesti pripelje še ta velki avtobus, ki v ovinku ne more niti približno peljati samo po svoji polovici ceste, pač pa gre na nasprotno stran. Jaz v teh srečanjih, ko vidim, da se avtobus bliža, lepo zapeljem čisto na kraj ceste in ustavim, če se srečava v ovinku seveda. Avtobus pa čisto počasi mimo mene. Avtobusi so čisto prazni in bi lahko vozili kombiji, ki so čisto dovolj veliki za "luft voziti".
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+3
3 0
smetilka
29. 07. 2026 11.38
ce ukrepov ne bo ne odgovarjajo vec za posledice pravjo. kot da do sedaj so in ce ukrepi bodo bodo se naprej. od kdaj je pa kak sindikalist odgovarjal za posledice nesrece, ki jo je povzrocil delavec v njihovem sindikatu?! burleska. vpijejo, ker lahko. saj vesta kako gre tista stara komunisticna: ne pusti, da bi sla dobra krizna situacija v nič. politicne tocke na racun enga utrujenega ali nepazljivega voznika avtobusa nabirajo pa cisto nic drugega
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-2
0 2
August Landmesser
29. 07. 2026 11.33
vsa podpora voznikom...desničarji krulijo - vse privat...in tole so rezultati...Ne gleda se ne na voznika ne na vozni park...ampak lastnik vidi samo profit dokler gre ...desničarji podpirajo kapital...bivši komunist lažnivi janša je tudi krulil vse privat..vrtovec kot desni teološki minister bo seveda vse rešil ...
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+1
8 7
macolagobec
29. 07. 2026 11.42
Monopol nad avtobusnimi prevozi ima NOMAGO, preko lastništva Slovenskih železnic. Tako, da ne nabijaj neumnosti! Vlaki pa so itak prazni, na leto SŽ požrejo cca. 2 milijardi davkoplačevalskih evrov!
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-1
1 2
proofreader
29. 07. 2026 11.32
Pa so potniki pripravljeni plačevati dražje vozovnice za višje plače voznikov?
Odgovori
-4
2 6
big_foot
29. 07. 2026 11.43
Pa se boš ti pripravljen vozit če bo za volanom kak pakistanec ki je vozniško za avtobus kupil v prvi trafiki v pakistanu avtobusa pa še od blizu ni videl? Ker to je potem tudi dejstvo.
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+2
2 0
stekeras
29. 07. 2026 11.26
Glavni problem je uvazanje poceni velikokrat nesposobne delovne sile. Ce tega ne bi bilo, tudi plac tako nizkih ne bi bilo, vse je takoj bolj posteno, morali bi dvigniti place da bi kdo delal, tako jim pa ni treba
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+7
9 2
Dragica Cegler
29. 07. 2026 11.23
Petb ... In jaj je Vrtovec zdaj kriv,če je Fajonka podpisala pogodbo o uvozu Filipincev in Indijcev,in,če ni potreben izpit Ti si pa res en ceec., skoraj takšen kot Fajonja samo res pa je,da ti ne moreš barviti državi toliko škode kot ona.Se dobro,da ji he tale "sahel" spodletel,ker bi nam pripeljala se Sahelovce,ki bi vozili avtobuse.
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+3
7 4
August Landmesser
29. 07. 2026 11.37
o čem pa cviliš...Vaš mesija bo uvozil azerbejđance...v azerbejđan je vlekel celo credo " podjetnikov " da bomo sodelovali...( to da je 98 % populacije azerov muslimanov je za vas velik plus ...)
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+1
3 2
qwerty99
29. 07. 2026 11.40
Seveda je minister sedanje vlade (lahko izključno samo) brezmadežni svetnik, minister prejšnje vlade pa (lahko izključno samo) satansko seme. Kako je življenje nekaterih enostavno ...
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-1
0 1
Paradox
29. 07. 2026 11.23
"konec uvoza poceni delovne sile z dvomljivim znanjem, medtem ko na tisoče slovenskih voznikov z veljavno D-kategorijo noče več delati v tem poklicu zaradi nesprejemljivih pogojev" - to je rak in rana Evropske unije. Minimizirajo delovne pogoje in plače, ker se evropejci le cenimo in ne mislimo delati za minimalca, raje uvažajo tujce kot da delajo na izboljšavah. Medtem si pa direktorji in vrh podjetij izplačujejo 50k € bonuse.
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+10
12 2
emilzapata
29. 07. 2026 11.22
mimo hiše na vasi vozi šolski avtobus z najmanj 50 sedeži in po besedah šoferja nikoli ne pelje več kot 12 otrok, ko je šofer to omenil nadrejenim, da je to norčevanje iz okolja in davkopšlačevalskega denarja, so mu odgovorili: če ti kaj ne odgovarja, lahko dobiš odpoved v tem trenutku, no toliko o naši tako opevani demokraciji, tudi upravičene sugestije so nezaželene.
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+12
12 0
EntityOne
29. 07. 2026 11.35
Ta šofer naj se direktno obrne na ministra za infrastrukturo. Pravno pomoč bi mu morala zagotoviti država.
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+2
2 0
andreja__
29. 07. 2026 11.47
Še svojega pokvarjenca ne izločijo in pomagajo opeharjenim delavem, pa bodo rešili tole? Ne vem ali bi bguhala ali režala.
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0 0
Dragica Cegler
29. 07. 2026 11.18
In kaj je delodajalec kriv,če je zmešani šofer podivjal?Za Filipince,Indijcev se pa kar sindikati zahvalite Fajonki.V družbi levih podjetnikov ,oziroma lastnikov agencij je pidpurala sporazum o uvozu delovne sile.
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-2
6 8
poldek 01
29. 07. 2026 11.29
Ne vem, če se res moramo zahvaliti samo ''Fajonki'. Kot prvo, negativen demografski trend, otrok ni, in kot najpomembnejše, kot pravijo nadebudni starši, moj otrok je pa sposoben, moj otrok pa ne bo delal.....ali pa 'študiraj, da ti ne bo treba delati....in potem so tu razni visokošolski programi z raznimi 'uporabnimi študijami' ki služijo samo temu, da ima nekdo diplomo sedme stopnje ali pa še kaj višjega. Tak seveda ne bo opravljal nižjih del. Tako so omenjeni Filipinci, Indijci bolj posledica naši 'družbenih sprememb'
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+1
3 2
qwerty99
29. 07. 2026 11.35
Je bolje, da avtobus vozi Filipinec (ustrezno usposobljen) ali da avtobus sploh ne vozi? Je bolje, da v domovih za starejše zapirajo oddelke, ker ni domače delovne sile ali da spet odpirajo že zaprte oddelke zaradi Filipincev in Filipink (ustrezno usposobljenih), ki so pripravljeni delati, kar domačinom ne diši?
Odgovori
+0
1 1
Morgoth
29. 07. 2026 11.39
@poldek, kako ste eni naivni...😂 Uvaža se jih samo zato ker so cenejši od domačinom in tako še znižujejo standard domačinom. Potem pa je tu še kaos in razdvajanje, ki ga prinesejo. Razdvojeni min prestrašenim ljudem je veliko lažje vladati kot enotnim.
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+3
5 2
macolagobec
29. 07. 2026 11.44
Točno tako, smo ratali družba nekoristnih doktoratarjev in filipincev za delati.
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-1
0 1
odlekiran
29. 07. 2026 11.44
Filipinci so najmanjša težava. Pacienti so kosovarji, daljnji vzhod, arabci in afričani.
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0 0
Darko32
29. 07. 2026 11.17
NO potem pa SŽ kot solastnik bo to uredil. Še železnice ne znajo urediti in je tudi tam anarhija. Zato ne verjamem, da se bo izboljšalo, ker je SDS in njihovi člani vpleteni v te barabije pranja denarja. Zato izredne tehnične preglede vseh avtobusov.
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+2
6 4
petb
29. 07. 2026 10.54
Minister Vrtovec pa nič.
Odgovori
-2
6 8
bandit1
29. 07. 2026 11.00
Je na dopustu.
Odgovori
+0
3 3
JApajaDAja
29. 07. 2026 11.34
prejšnji ministri so bili vsa 4 leta-s šefom na čelu....
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+3
4 1
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