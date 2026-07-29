Oster odziv sindikata po nesreči avtobusa: Dovolj je bilo!

Po torkovi nesreči avtobusa na cesti med Tolminom in Kobaridom, v kateri sta se poškodovali dve osebi – poleg voznika še 63-letna potnica – Sindikat voznikov avtobusov Slovenije opozarja, da ne gre za naključje, pač pa je nesreča posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, na katerega opozarjajo že leta, a jih pristojni ignorirajo.

Delodajalci po njihovih besedah v imenu dobička zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil, voznike pa razporejajo v nenapovedane urnike, ki jim odžirajo počitek in jih psihofizično izčrpavajo. " Nato pa od nas pričakujejo, da bomo hkrati varnostniki, psihologi, čistilci in socialni delavci – vse to za plačo, ki nikakor ne upošteva naše ogromne odgovornosti, medtem ko so naše zahteve po varnostnih pregradah zavrnili kot nepotrebne stroške."

"Vozniki smo bili vseskozi jasni – če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi človeška življenja ," so zapisali.

Sindikat opozarja tudi, da se davkoplačevalski denar steka v zasebne žepe, oni pa so ostali brez ustrezne zaščite, brez dostojnega plačila in brez spoštovanja. "Zato danes, sredi te tragedije, ustavljamo tišino in brez olepševanja sporočamo, spoštovani minister za infrastrukturo, dovolj je bilo."

Zahtevajo takojšen izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili, obvezno namestitev varnostnih pregrad na vsak avtobus, dostojne osnovne plače in konec uvoza poceni delovne sile z dvomljivim znanjem, "medtem ko na tisoče slovenskih voznikov z veljavno D-kategorijo noče več delati v tem poklicu zaradi nesprejemljivih pogojev".

Zahtevajo tudi korenito prenovo modela javnega prevoza, ki ne sme več temeljiti na dobičku, temveč na varnosti, dostopnosti in dostojanstvu vseh udeležencev. "Kajti javni promet je gospodarska javna služba, ne pa igralnica za tvegane investicije."

Če ukrepov ne bo takoj, še pravijo, ne odgovarjajo več za posledice, saj da njihova življenja niso cenovna postavka v pogodbi.

Prošnjo za odziv smo poslali na ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za delo in Sekcijo za javni prevoz potnikov v linijskem in prostem cestnem prometu pri Gospodarski zbornici Slovenije. Odgovore bomo dodali takoj, ko jih prejmemo.