Sindikata knjižnice pozivata k bojkotu knjig z ilustracijami umetne inteligence

"Javni zavodi naj podpirajo človeško ustvarjalnost. Gre za javne zavode, ki razpolagajo z javnim denarjem, zato je prav, da ta denar podpira resnično ustvarjalnost in prave ilustratorje. To so sredstva, ki prihajajo tudi od staršev," so v skupnem pozivu poudarili v sindikatih Glosa in Zasuk. Po njihovem mnenju imajo pri tem posebno odgovornost tudi do otrok, ki prek knjižnic prihajajo v stik s knjižno in likovno ustvarjalnostjo.

Kot enega ključnih razlogov za takšno stališče navajajo kakovost ilustracij, ustvarjenih z umetno inteligenco. Opozarjajo, da so takšne ilustracije pogosto nedosledne, vsebujejo napake in ne sledijo vedno vsebini besedila. Hkrati izražajo pomisleke glede avtorskih pravic, saj sistemi umetne inteligence za svoje delovanje uporabljajo obstoječe avtorske vsebine, pridobljene s spleta.

V sindikatih opozarjajo tudi na pomen ohranjanja slovenske ilustratorske tradicije. Pri tem so izpostavili številna znana imena slovenske ilustracije, kot so Marlenka Stupica, Ančka Gošnik Godec, Jelka Reichman, Marjanca Jemec Božič, Lila Prap, Miki Muster in Hinko Smrekar. Prepričani so, da so prav knjižnice eden ključnih branikov slovenske ustvarjalnosti in kulture. "Ali smo dediščino teh umetnikov res pripravljeni tako poceni izdati zgolj zato, ker se je pojavila prva cenejša rešitev (ki pa nam jo založbe vseeno drago zaračunajo)? Ravno knjižnice so branik te ustvarjalnosti, saj vsem otrokom nudijo enako možnost brezplačnega dostopa do tovrstnega bogastva," so zapisali.