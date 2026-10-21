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Sindikata knjižnice pozivata k bojkotu knjig z ilustracijami umetne inteligence

Ljubljana, 21. 10. 2026 09.58 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
K.H.
Otroka v knjižnici

Sindikat kulture in narave Slovenije Glosa ter sindikat za ustvarjalnost in kulturo Zasuk sta slovenske knjižnice pozvala, naj ne kupujejo knjig in predvsem slikanic, ki so ilustrirane z umetno inteligenco. Menita, da bi moral javni denar podpirati človeško ustvarjalnost, ne pa vsebin, ustvarjenih s pomočjo umetne inteligence.

"Javni zavodi naj podpirajo človeško ustvarjalnost. Gre za javne zavode, ki razpolagajo z javnim denarjem, zato je prav, da ta denar podpira resnično ustvarjalnost in prave ilustratorje. To so sredstva, ki prihajajo tudi od staršev," so v skupnem pozivu poudarili v sindikatih Glosa in Zasuk. Po njihovem mnenju imajo pri tem posebno odgovornost tudi do otrok, ki prek knjižnic prihajajo v stik s knjižno in likovno ustvarjalnostjo.

Kot enega ključnih razlogov za takšno stališče navajajo kakovost ilustracij, ustvarjenih z umetno inteligenco. Opozarjajo, da so takšne ilustracije pogosto nedosledne, vsebujejo napake in ne sledijo vedno vsebini besedila. Hkrati izražajo pomisleke glede avtorskih pravic, saj sistemi umetne inteligence za svoje delovanje uporabljajo obstoječe avtorske vsebine, pridobljene s spleta.

V sindikatih opozarjajo tudi na pomen ohranjanja slovenske ilustratorske tradicije. Pri tem so izpostavili številna znana imena slovenske ilustracije, kot so Marlenka Stupica, Ančka Gošnik Godec, Jelka Reichman, Marjanca Jemec Božič, Lila Prap, Miki Muster in Hinko Smrekar. Prepričani so, da so prav knjižnice eden ključnih branikov slovenske ustvarjalnosti in kulture. "Ali smo dediščino teh umetnikov res pripravljeni tako poceni izdati zgolj zato, ker se je pojavila prva cenejša rešitev (ki pa nam jo založbe vseeno drago zaračunajo)? Ravno knjižnice so branik te ustvarjalnosti, saj vsem otrokom nudijo enako možnost brezplačnega dostopa do tovrstnega bogastva," so zapisali. 

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Poleg tega menijo, da uporaba umetne inteligence pri ilustriranju otroških knjig odpira vprašanje sporočila, ki ga družba pošilja mladim. "Ilustratorji so samostojni kulturni ustvarjalci, ki imajo talent in ustvarjajo iz srca, a hkrati delajo zato, da lahko preživijo. Bomo podpirali trdo delo in ustvarjalnost ali raje lenobo in poceni, hitre bližnjice? Kakšen zgled sploh dajemo otrokom, ki jih sicer prepričujemo, naj manj uporabljajo telefone in v šoli ne iščejo bližnjic z umetno inteligenco?" se sprašujejo v javnem pozivu. 

Ob tem poudarjajo, da avtorjem in založnikom ne želijo preprečevati ustvarjanja oziroma prodaje takšnih knjig. Nasprotujejo pa temu, da bi jih z javnim denarjem kupovale knjižnice. Zato direktorje knjižnic in bibliotekarje, odgovorne za nabavo gradiva, pozivajo, naj pri nakupu zavračajo knjige in slikanice, ki jih ni ilustriral človek. Pod poziv sta se podpisala Janez Dolinšek iz Glose in Miha Blažič iz Zasuka.

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KOMENTARJI7

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Jzzz
21. 10. 2026 11.31
Umetna inteligenca je dokaz, da zmore človeštvo ustvariti marsikaj, ne da bi se prej vprašalo, ali je to res dobra ideja.
Odgovori
0 0
Houdre
21. 10. 2026 10.49
Jaz pa k bojkotu lgbtžnj literature
Odgovori
+5
5 0
Smuuki
21. 10. 2026 10.55
In k bojkotu stvaritev svetlane makarovič v učnih načrtih. Samo njene kreature so predpisane kot da drugi ne obstajajo
Odgovori
+2
2 0
JApajaDAja
21. 10. 2026 10.42
govore in parole jim pa piše chat gpt.....:-)
Odgovori
+3
3 0
Smuuki
21. 10. 2026 10.36
Ko preberem sindikat zahteva me zmrazi. Sindikat je pristojen za dvig plač in delovne pogoje delavcev. Od tu dalje ni več njihovo delovno področje. Kaj so zglajzali? V kaj vse se zdaj že sindikat vtika. So že prav vsi sindikati lovke levice? A se bo zdaj kar vsak z vsem ukvarjal? Dokler so mizarji mizarili na roke vse lepo in prav. Ko so se pojavili mizarski stroji so mizarji pozivali k bojkotu strojnemu mizarstvu? Sej niso gladki
Odgovori
+5
5 0
JApajaDAja
21. 10. 2026 10.40
po štirih letih zimskega spanja so se sindikati zbudili ....na področjih,ki so dober material za zdraho....
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+4
4 0
Smuuki
21. 10. 2026 10.53
Klešče levice so naši rdeči sindikati. Opravijo umazano delo po naročilu
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+4
4 0
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