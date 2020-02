Sindikata ministru: Dovolj!

"Če želimo ustaviti množični odhod mladih nadarjenih znanstvenik in znanstvenic v tujino in dokazano padanje kakovosti znanstvenega dela, je treba Institucionalizirani korupciji in neresnemu odnosu reči DOVOLJ!", sta zapisala predsednik visokošolskega sindikata Marko Marinčič in glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in tako pozvala ministra za izobraževanje Jerneja Pikala, da ne potrdi Józsefa Györkösa za direktorja agencije za raziskovalno dejavnost. Tega je prejšnji četrtek kot najprimernejšega z večino glasov izbral upravni odbor agencije, ki ga vodi Jana Kolar.

Izbira Györkösa, ki je agencijo vodil od novembra 2014, preseneča. Mediji smo v času njegovega petletnega mandata namreč opozarjali na številne neprimernosti. Spomnimo le na afero Noč, ko je programska skupina profesorja Marka Noča, vrhunskega kardiologa in specialista interne medicine, kot edina od 70 ocenjevanih programov ostala brez državnega financiranja. Zmanjkalo ji je pol točke. Je bila v določenih delih pomanjkljiva vloga res razlog, da je ostal brez sredstev? Je bilo vse ostalo v postopku zgledno? V 24ur Inšpektorju smo ugotovili, da ne, saj je bilo usklajeno mnenje recenzentov nekonsistentno, sam postopek izbora pa neprimerljiv evropskim praksam. Nihče namreč utemeljitve ocene ne prebere. Se na tak način res izberejo najboljši programi? Verjetno ne. A kljub vsem tem vprašanjem so na agenciji – tako znanstveni svet kot direktor – vztrajali, da so svoje delo opravili dobro in da je postopek izbora primeren.