Sindikata o pogoju P in C v Policiji: Za to ni nobene pravne podlage

Glede na ogorčenje in vznemirjenje članov in članic Policijskega sindikata Slovenije (PSS), smo se dolžni odzvati na včerajšnje izjave ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, da bodo na Policiji lahko delali le cepljeni oz. da bi po mnenju ministra na Policiji lahko delali samo tisti, ki so bolezen covid-19 preboleli ali se cepili, so zapisali.

Kot pravijo, jim minister tega mnenja ni nikoli predstavil, pa bi ga moral, če bi spoštoval kolektivne dogovore in pozitivno zakonodajo. "Zato menimo, da bi minister svoja 'mnenja', tudi tista, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih, moral preudarno in odgovorno premisliti, saj lahko z nepremišljenimi in neodgovornimi izjavami povzroči vznemirjenje v delovnih okoljih, kot je to tudi v tem primeru. Najhuje pa je, da se s takšnimi neodgovornimi izjavami lahko ustvarja nasproten oziroma protesten učinek pri zaposlenih, saj se jih preprosto ima za neresna in neodgovorna."

Glede na pozitivno zakonodajo ministrovo "mnenje" ni niti pravno niti dejansko mogoče, saj veljavni predpisi in akti takšnih zahtev (obveznost cepljenja) od uslužbencev ne zahtevajo. V primeru, da se bodo spreminjali, pa v PSS v skladu z veljavnimi predpisi pričakujejo, da bodo tokrat le povabljeni k sodelovanju in usklajevanju. "Morebitne nove predpise ali akte delodajalca bomo preučili in nanje podali mnenja, ki jih bomo posredovali tudi članstvu v seznanitev," so napovedali.

Dodali so še, da se zavedajo trenutne situacije glede covida-19, prav tako se zavzemajo za zagotavljanje visoke ravni zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, vendar je treba ukrepe preudarno in odgovorno določiti, ker lahko še tako učinkoviti ukrepi "izzvenijo", če se jih ne predstavi resno in odgovorno.