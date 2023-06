Sindikati bi višji regres in draginjski dodatek, vlada pa bi omejila letni dopust

Sindikati javnega sektorja in vladna stran, ki se skupaj pogajajo o prenovi plačnega sistema, so zagrizli kar v dve kisli jabolki: dopust in regres. Sindikati pričakujejo, da bo vlada zaradi inflacije zaposlenim v javnem sektorju zvišala znesek regresa. Ogorčeni pa so tudi zaradi predloga, s katerim želi vladna stran urejati skupno število letnega dopusta. Uvedli bi enotne kriterije za odmero dopusta, število dni dopusta pa naj ne bi preseglo 30 dni. "Če bo vlada pri tem vztrajala, to pomeni, da se bo precej zmanjšala možnost za uspešno prenovo plačnega sistema v javnem sektorju," pa opozarjajo sindikati.

Vladni predlog glede omejitve skupnega števila dni letnega dopusta je problematičen, pravijo sindikati. Menijo, da bi omejevanje dopusta na največ 30 dni krepko zmanjšalo število dni letnega dopusta zaposlenih v javnem sektorju. "Vlada ima tukaj brutalno ekonomistično logiko, da če bi nekaj privarčevali pri znižanju dopustov, bi bilo potem potrebno manj vložiti v odpravo plačnih nesorazmerij," ocenjuje predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. PREBERI ŠE Vlada in sindikati javnega sektorja za pogajalsko mizo o dopustu, ne pa o regresu Nasprotno trdijo na ministrstvu. Da ne gre za zniževanje letnega dopusta, pač pa zgolj za prenovo kriterijev in uskladitev z veljavno zakonodajo. "V javnem sektorju imamo danes v različnih dejavnostih za popolnoma enake kriterije določene različne dni dopusta, kar se nam ne zdi ustrezno," poudarja Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor ministrstva za javno upravo. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov Jakob Počivavšek pa opozarja, da vlada ta predlog v pogajanja "vsiljuje enostransko". "Kljub temu, da nikoli ni bilo dogovora, da bo to predmet pogajanj." "Realnost plačne reforme je ta, da vladna stran na čelu z ministrico Ajanovič Hovnikovo vsak teden spremeni svoje stališče, vsak teden si izmisli nove kaprice, nove pogoje, nove zahteve," pa dodaja predstavnik visokošolskega sindikata Gorazd Kovačič. icon-expand Denar v denarnici FOTO: Shutterstock Drugo "kislo jabolko" pogajanj pa je regres. Sindikati bi zaposlenim v najnižjih plačnih razredih namenili dobrih 1500 evrov regresa, 300 evrov več, kot je predvideno zdaj. "Regres za letni dopust, ki bo v teh dneh izplačan, je višji kot je bil v lanskem letu. Višji je za več odstotkov, kot je bila inflacija v tem obdobju," to zahtevo sindikatov komentira Pogačar. PREBERI ŠE 'S 1500 evri bi država pokazala, da javne uslužbence vsaj malo ceni' Štrukelj pa vladnim predstavnikom odgovarja: "Težko razumem, zakaj tu vlada napenja mišice, ker gre za nekaj 10 milijonov evrov. V primerjavi s tem, kar se pogovarjamo okrog plačnega sistema, je to drobiž." Po besedah Pogačarja vlada še ni sprejela dokončnega stališča. Do predloga sindikatov naj bi se opredelili še ta teden, odprti so tudi za pogovore o uvedbi draginjskega dodatka, ki bi bil izplačan jeseni. "Vlada se je pripravljena pogovarjati o morebitnem izplačilu nekega draginjskega dodatka za tiste najranljivejše zaposlene v javnem sektorju," pravi Pogačar. Pogajanja se bodo nadaljevala prihodnji ponedeljek, ko bo vladna stran sindikatom predvidoma predstavila, kako bi usklajevali vrednosti plačnih razredov.