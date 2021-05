Sindikati bodo predstavili razloge za umik iz ESS

Da je vlada s svojim odnosom uničila socialni dialog, so reprezentativne sindikalne centrale opozarjale že dlje časa. Kot so navajale, socialni partnerji ne morejo aktivno sodelovati pri oblikovanju zakonov in drugih predpisov, katerih posledice čutijo državljani, pač pa jih vlada z njimi le seznanja.

Minister za delo Janez Cigler Kralj po drugi strani poudarja, da je čas epidemije covida-19 čas izrednih razmer, zato je bila hitrost sprejemanja odločitev ključna. Vlada po njegovih besedah še vedno ponuja roko dialoga.