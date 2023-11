Pogajanja v mrtvem teku, sindikati napovedali zaostrovanje aktivnosti

Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so pred vrhom koalicije predstavile svoje zahteve in pričakovanja v luči zastoja pogajanj. "Pogajanja so se znašla v mrtvem teku," so poudarili na, kot so jo označili sindikati, protestni novinarski konferenci. Vladi zato sporočajo, da je dovolj zavlačevanja. Pričakujejo takojšnje nadaljevanje pogajanj, napovedali so tudi zaostrovanje sindikalnih aktivnosti v decembru. Podrobnosti o zaostritvi pa zaenkrat še ne razkrivajo. Stavko so sicer za 15. november napovedale večje upravne enote, a vlada še ima teden dni časa za dogovor.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Po politično burnem mesecu, ki so ga zaznamovali odhodi več ministrov, napetosti v koaliciji in premierjeva napoved o krčenju ministrske ekipe, bodo danes za skupno mizo sedla vodstva koalicijskih strank. Pred tem pa so jih pričakali predstavniki sindikatov, ki so znova predstavili svoje zahteve, saj so, kot opozarjajo, pogajanja zastala.

icon-expand Sindikati javnega sektorja FOTO: Aljoša Kravanja

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je uvodoma vladi sporočil, da je dovolj zavlačevanja. Spomnil je, da je vlada pred letom dni podpisala dogovor s sindikati, v katerem se je zavezala, da bo do konca junija 2023 zaključila pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. A kot je opozoril, so danes znova priča temu, da so pogajanja v mrtvem teku. Zavrnil je navedbe ministrstva za javno upravo, da se sindikati naj ne bi želeli pogajati. Pričakujejo nemudoma nadaljevanje in sporočajo, da za december načrtujejo zaostrovanje sindikalnih aktivnosti. Upravne enote so vladi za 15. november sicer že napovedale stavko, vlada ima sicer še teden dni časa, da prepreči ta scenarij, so spomnili v sindikatu.