Sindikati bodo z opozorilnim shodom zahtevali višje plače

Hkrati jim bodo sporočili, da ne pristajajo na grožnje po odpovedi kolektivnih pogodb, ter izrazili podporo predlogu sprememb pri minimalni plači, ki so v DZ.

Sindikatom ZSSS in Pergamu se bodo med drugim pridružili konfederacija sindikatov javnega sektorja ter sindikalne centrale Neodvisnost, KS 90 in Alternativa.

ZSSS opozarja na prenizke plače delavcev v zasebnem sektorju

V ZSSS namreč poudarjajo, da je predlog zakona o minimalni plači, ki med drugim predvideva zvišanje minimalne plače iz izločitev dodatkov iz nje, "odprl ne samo vprašanje ustrezne minimalne plače, temveč pokazal na vse razsežnosti prenizkih plač delavcev in delavk v zasebnem sektorju".

Dodajajo, da so odzivi delodajalcev na predlog prekoračili vsako mero zdravega razuma. "Višek vsega pa je bila izjava, da delodajalci izstopajo z vseh ravni socialnega dialoga, tudi na bipartitni ravni, kar pomeni, da se ne bodo pogajali več za plače v kolektivnih pogodbah, celo več, razumeti je bilo, da bodo odpovedovali kolektivne pogodbe,"pravijo v ZSSS.

Delodajalcem bodo sporočili, da se ne bodo pustili prestrašiti

Delodajalcem bodo zato na shodu sporočili, da se ne bodo pustili prestrašiti in izsiljevati. Zahtevajo spoštovanje in dostojno plačilo za opravljeno delo in ostro nasprotujejo grožnjam o odpovedovanju kolektivnih pogodb.

Po shodu se bosta predsednica ZSSS Lidija Jerkič in predsednik PergamaJakob Počivavšek na povabilo GZS sestala s predsednikom GZS Boštjanom Gorjupom in generalno direktorico GZS Sonjo Šmuc.