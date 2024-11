Sindikati drugega plačnega stebra kolektivne pogodbe ne bodo parafirali.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, so se sindikati javnega sektorja, ki zastopajo delovnopravne in ekonomske interese javnih uslužbencev državnih organov, uprav organov pravosodja, uprav samoupravnih lokalnih skupnosti in poklicni gasilci, ki v pogajanjih za javni sektor tvorijo drugi steber, "po zelo tehtnem razmisleku" v četrtek "enoglasno odločili", da zapustijo pogajanja in vladi sporočijo, da kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (KPDU) v ponedeljek ne bodo parafirali.

Pred samo pogajalsko sejo namreč niso prejeli niti njenega besedila, ne v elektronski ne v fizični obliki, so pojasnili. Ob tem pa so dodali, da takšno ravnanje vladne strani ocenjujejo kot nepošteno, nestrokovno, nespoštljivo in skrajno ponižujoče.