Sindikati državne uprave: Neupravičeno smo zapostavljeni

Sindikati državne uprave opozarjajo, da so zaposleni v državni upravi v pogajanjih o odpravi plačnih nesorazmerij in plačni reformi neupravičeno zapostavljeni. Če vlada ne bo drugače pristopila k pogajanjem, je konflikt neizogiben, so opozorili na novinarski konferenci.

Sindikati, ki med drugim zastopajo državne uradnike, zaposlene v zaporih in finančni upravi, policiste, vojake, poklicne gasilce in veterinarje, sodelujejo na pogajanjih za t. i. drugi plačni steber. "Medtem ko pogajanja v okviru drugih plačnih stebrov intenzivno potekajo že več kot leto dni in zato ne čudi, da so rezultat teh pogajanj na nek način že doseženi dogovori v vsaj ključnih vsebinskih točkah, je vlada v tem času državno upravo po našem mnenju neutemeljeno in nerazumno povsem zapostavljala," je dejal predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko, ki s predsednikom Sindikata državnih organov Slovenije Frančiškom Verkom na sindikalni strani usklajuje in vodi ta stebrna pogajanja.

Novinarska konferenca sindikatov državne uprave

Pojasnil je, da na zadnjih stebrnih pogajanjih prejšnji teden vladna stran ni podala protipredloga za odpravo plačnih nesorazmerij, čeprav je bilo na predhodnem srečanju tako zagotovljeno. Vodja vladne pogajalske skupine pa jih je seznanil, da za to nimajo mandata. Zato so sindikati sprejeli enotno odločitev, da nadaljevanje pogovorov ni smiselno, dokler vlada svoji pogajalski skupini ne podeli novega mandata za nadaljevanje pogajalskega procesa. Ob tem od vlade med drugim pričakujejo odgovore, kaj sploh razume kot nesorazmerja v osnovnih plačah in kakšna je ocena finančnih posledic vseh sklenjenih dogovorov, ki vsebujejo dvige osnovnih plač po 3. decembru 2018. Odgovor vlade in podelitev novega mandata vladni pogajalski skupini pričakujejo najpozneje do četrtka, ko se bodo tudi nadaljevala stebrna pogajanja. Sicer pa na sindikalni strani po besedah Cvetka ugotavljajo, da vlada nima celovitega modela za odpravo plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, metodologije ali pa vsaj razumnih kriterijev za odpravo nesorazmerij. "Torej je popolnoma jasno, da gre v tem primeru izključno za interesno reformo, če hočete, plačno tržnico," je bil oster.

