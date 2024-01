Sindikati: Dvig minimalne plače mora biti večji od 4,2 odstotka

Kot so v pismu ministru, ki so ga posredovali medijem, spomnili predstavniki Sindikata delavcev trgovine Slovenije, Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikata finančnih organizacij Slovenije, Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije ter tudi Centra za družbeno raziskovanje (CEDRA), se pri izračunu minimalne plače od leta 2021 uporablja nova formula, na podlagi katere mora neto minimalna plača za najmanj 20 in največ 40 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

Na podlagi podatka, da so se minimalni življenjski stroški v letu 2022 glede na leto 2017 zvišali s 613,41 evra na 669,83 evra, mora nov znesek minimalne plače znašati najmanj 803,80 evra in največ 937,76 evra neto, so zapisali sindikalisti.

Ob tem se sicer minimalna plača enkrat letno uskladi še najmanj z letno rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je bila decembra na letni ravni 4,2-odstotna, lahko pa tudi z drugimi parametri – gibanjem plač, zaposlenosti ter gospodarske rasti.