Sindikati Evropo opozarjajo na stanje socialnega (ne)dialoga v Sloveniji

V njem naslovnike seznanjajo "z izjemno zaskrbljujočim stanjem socialnega dialoga v Sloveniji" in z odločitvami, ki jih slovenska vlada in državni zbor po njihovi oceni v vedno večji meri sprejemata brez javne razprave, brez ozira na socialni dialog in s sistematičnim kršenjem pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost so svoje pismo posredovale Evropski komisiji in njeni predsednici Ursuli von der Leyen, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Evropski sindikalni konfederaciji ETUC, so danes sporočili iz ZSSS.

Zgroženi nad ignoranco vlade do socialnih partnerjev

"Reprezentativne sindikalne centrale smo zgrožene nad ignoranco, ki jo kaže vlada do socialnih partnerjev in do ljudi, kar je v nasprotju z načeli socialnega dialoga in tudi v nasprotju s pozivi Evropske komisije po polnem upoštevanju temeljnih principov in vrednot, kot so določeni v pogodbah EU," so med drugim zapisali v pismu.

Ocenili so, da vlada ignorira pozive komisije, naj imajo socialni partnerji ključno vlogo pri pripravi in implementaciji nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. "Sindikati zato tega dokumenta ne moremo sprejeti kot skupnega dokumenta, ki bi bil odraz širšega družbenega konsenza, kar bi bilo glede na naravo v njem vsebovanih napovedanih reform in ukrepov sicer nujno," so navedli.

"Usmeritev Evropske komisije, ki se nanaša na aktivno udeležbo socialnih partnerjev pri oblikovanju reform, je ... v Sloveniji zgolj mrtva črka na papirju in je eklatantno kršena. Informiranje socialnih partnerjev, čemur smo zadnje čase v najboljšem primeru priča, namreč ne pomeni njihove aktivne udeležbe v praksi, kot to želi zmotno prikazati vlada," so zapisali.

Opisali so postopke sprejemanja načrta za okrevanje in odpornost ter nekatere druge zakonodaje. Izpostavili so svoj umik iz delovanja ESS in namero, da ne bodo sodelovali pri nobeni aktivnosti vlade v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, dokler se ne vzpostavijo pogoji za ustrezen socialni dialog.

Evropsko komisijo so tako znova pozvali "k jasnemu pozivu Vladi RS, naj nemudoma neha sprejemati enostranske rešitve in naj se socialnemu dialogu v Sloveniji povrne vloga, ki jo mora imeti tako v skladu s pogodbami EU, dokumenti ILO, slovensko zakonodajo in zavezami."

Sindikati so se prejšnji teden odločili izstopiti iz ESS, ker je vlada po njihovi oceni socialni dialog ukinila in sindikatom sama vzela stole za mizo. Opozorili so, da vladno početje vodi v konflikt, in napovedali uporabo drugih orodij za doseganje interesov zaposlenih.