Sindikati evropske institucije opozorili na stanje socialnega dialoga

V njem opisujejo stanje socialnega dialoga v Sloveniji in odločitve, ki jih vlada in DZ v vedno večji meri sprejemata brez javne razprave, mimo socialnega dialoga in s sistematičnim kršenjem pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). "Vlada v celoti ignorira socialni dialog, in s tem onemogoča sprejemanje zakonodaje v skladu z načeli in vrednotami, na katerih temelji tudi EU," so zapisali.

Ravnanje vlade onemogoča učinkovito sodelovanje v socialnem dialogu in ne zagotavlja enakopravnega položaja partnerjev v dialogu, piše v pismu, ki so ga podpisali predsedniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacije sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost.

Začelo se je s pripravo in sprejemanjem interventne zakonodaje, povezane s covidom-19, mimo socialnega dialoga, brez aktivne udeležbe socialnih partnerjev in brez doseženega soglasja. Nadaljuje se s pripravo zakonov, s katerimi se posega v sistemske ureditve tako delovnopravne kot pokojninske in davčne zakonodaje. Vlada socialnim partnerjem le nekatere pripravljene rešitve samo predstavi ali pa zanje izvedo iz medijev, piše v pismu.

Kot nadaljujejo, je zelo podobno potekala tudi priprava načrta za odpornost in okrevanje. Vsebina številnih reform, h katerim se v tem dokumentu zavezuje vlada, ni jasna. To velja tako za reformo pokojninskega sistema, vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe, kot tudi za zdravstveno reformo, prav tako opozarjajo na napovedano reformo izobraževalnega sistema. Obljubljene reforme ne upoštevajo že sprejetih dogovorov in programskih dokumentov v Sloveniji, tudi tistih ne, ki so bili tripartitno podpisani s strani socialnih partnerjev in vlade, so zapisali.

Zato do nadaljnjega ne nameravajo sodelovati pri delu ESS in njegovih teles, prav tako ne pri aktivnostih vlade v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Tako bo, dokler se ne zagotovi dosledno spoštovanje pravil o delovanju ESS in pravočasno vključevanje socialnih partnerjev v pripravo in usklajevanje zakonodaje in reformnih programov, so poudarili.