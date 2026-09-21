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Slovenija

Sindikati: Fiskalni svet je zabil zadnji žebelj v krsto

Ljubljana, 21. 09. 2026 15.47 pred 57 minutami 4 min branja 21

Avtor:
STA
Sindikati

Ocena fiskalnega sveta, da bi višja gospodarska rast kot posledica ukrepov interventnega zakona za razvoj le do polovice pokrila izpad v javnih blagajnah, ki bi ga povzročil ta zakon, pritrjuje bojaznim o negativnih posledicah, pravijo v sindikatih. Vlado pozivajo k ukrepom za pokritje izpada v javnih financah.

"Fiskalni svet je tako rekoč zabil zadnji žebelj v krsto, kar se tiče ponavljanja, da je to zakon za razvoj," je danes na skupni novinarski konferenci sindikalnih central dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. Ocena po njegovih besedah potrjuje tudi navedbe sindikatov, da gre v veliki meri za zakon za tiste z visokimi plačami. Zagovornikom zakona je zmanjkalo argumentov in sedaj diskreditirajo nasprotno stran, je opozoril.

Fiskalni svet je v svoji analizi javnofinančnih učinkov zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki jo je objavil minuli teden, med drugim ocenil, da bi bil neposreden izpad v javnih financah 1,2 milijarde evrov, da pa bi ga ublažila višja gospodarska rast, in sicer bi ta kratkoročno lahko pokrila okoli četrtino, v desetletju pa okoli polovico izpada. Politika bi lahko vpliv na javne finance zmanjšala z znižanjem izdatkov, a bi bil v tem primeru tudi pozitiven vpliv na gospodarsko rast manjši, saj da se zmanjšanje izdatkov praviloma odrazi v krnitvi gospodarskega potenciala in krčenju agregatnega povpraševanja.

"Torej v bistvu na račun zadušitve gospodarske rasti, kar potrjuje našo tezo, da je ta zakon zakon za razkroj, in ne za razvoj Slovenije," je dejal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

Sindikate vpliv na javne finance skrbi zaradi posledic, ki bi jih krčenje javnofinančnih izdatkov, s katerimi bi bilo treba ublažiti ta izpad, imelo za ljudi. "Glede na to, da ta vlada ves čas ponavlja, da ne bo nobenih novih davkov, bi to lahko pomenilo samo povišanje obstoječih davčnih stopenj, recimo DDV, o čemer se je v nekaterih krogih že špekuliralo in kar bi zmanjšalo kupno moč prebivalstva, ali pa rezanje obsega ali kakovosti javnih storitev oz. obojega, torej tudi poseg v transferje iz proračuna gospodinjstvom, posameznikom, kmetom, podjetjem," je poudaril Počivavšek.

Še vedno ni odgovora na vprašanje, kdo bo plačal račun za ta zakon, je dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko. Ocenil je, da ga bodo plačali upokojenci, mladi, zdravstvena blagajna, uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe.

Tudi predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf meni, da bi višji primanjkljaj v javnih financah klical k urgentnemu zmanjšanju odhodkov, ob tem pa opozarja na izjave predsednika vlade Janeza Janše, da je težava tudi v zaposlenih v javnem sektorju.

"S tem se jasno nakazuje, kam dejansko ta vlak vodi - vodi v zmanjševanje že pridobljenih pravic, vodi v to, da bosta zdravstvena in pokojninska blagajna deležni še večjega minusa," je dejal.

Da se bo posegalo v te pravice, se boji tudi predsednik Slovenske zveze sindikatov - Alternativa Zdenko Lorber. Zato bi morala oblast po njegovih besedah povedati, kako bo izpad sredstev obeh blagajn pokrila. Lorber pričakuje tudi odziv strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga vodi Marko Lotrič, saj da je ta napovedal, da bodo pri predlogih za krepitev konkurenčnosti gospodarstva upoštevali javnofinančne učinke predlaganega zakona.

Sindikati so glede na podatke spletne strani Proti razkroju doslej zbrali okoli 35.400 od potrebnih 40.000 overjenih podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu.

Če bo zakon zavrnjen, se bo sprostil prostor za razbremenitev vseh zaposlenih, pravijo v sindikatih in dodajajo, da zavrnitev interventnega zakona na referendumu ne bi preprečila uveljavitve njihovega predloga za zvišanje olajšav pri dohodnini in spremembo mej dohodninskih razredov.

S to spremembo bi med drugim prejemniki minimalne plače prejeli 419 evrov neto več na leto, prejemniki povprečne plače 242 evrov, prejemniki višjih plač pa več, tisti z najvišjimi do 1800 evrov, je navedel Počivavšek.

Predlog bi po njegovih besedah prinesel okoli 300 milijonov evrov izpada proračunskih prihodkov, ki bi se deloma pokril med drugim z višjim prilivom DDV zaradi večje potrošnje, prostor je po njihovih navedbah tudi pri kakšnem izdatku za Nato in v prispevni stopnji delodajalcev pri socialnih prispevkih. 

"Seveda je to dodaten strošek, ampak ima izjemno prednost - da je dejansko porabljen za izboljšanje kakovosti življenja ljudi, in to ogromnega dela delovnih ljudi, ne pa zgolj neke elitne skupine," je dejal Štrukelj.

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sindikati fiskalni svet interventni zakon

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KOMENTARJI21

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Andrej 007
21. 09. 2026 16.54
Glede na to kolk žebljev ste že vi zabili v delavsko krsto se tale od fiskalnega sveta nikjer ne bo poznal...
Odgovori
0 0
spaceair
21. 09. 2026 16.50
šolski sindikalist komandira državne finance.. a je to normalno???
Odgovori
+1
3 2
Holy50
21. 09. 2026 16.44
Zdrava kmečka pamet koliko je vreča polno toliko bo za deliti. Manjša, ko je manj dobijo pokojnine, zdravstvo, šole, vrtci.
Odgovori
+6
6 0
Agent Provokator
21. 09. 2026 16.44
Sindikalisti so zlata vredni, ker poznajo to politikantsko srenjo v nulo in točno vedo, kakšne so njihove namere.!!! Nobenega politikanta ne zanima blagor naroda, ampak samo njihovo bogatenje.
Odgovori
+2
5 3
rogla
21. 09. 2026 16.36
Kriminalna banda v trenutni slovenski vladi!
Odgovori
-3
5 8
varČujem
21. 09. 2026 16.44
Kriminalna banda je na sliki.
Odgovori
+4
6 2
razumi če lahko
21. 09. 2026 16.33
Proračunski preglasujejo vse zaposlene v gospodarstvu ,ki nimajo toliko hrbtenice , da bi se zavzeli za sebe oni so proti zakonu ker je nekdo rekel , da bo šef imel 1000 eur več v žepu zato se delavec odpove svojih 100 eur samo ,da šef ne bo imel 1000 eur ! Mene osebno za javne finace skrbi prav toliko kot državo skrbi za mene torej točno nič zaradi mene lahko država jutri propade !!
Odgovori
+0
3 3
Omizje
21. 09. 2026 16.37
vrni se v argentino
Odgovori
+0
2 2
Groucho Marx
21. 09. 2026 16.33
Hinavski sindikalisti, vi niste noben faktor. Pred leti ste v luči lewe agende zavrnili povišanje dohodninskih olajšav, tako da ste popolnoma neverodostojni.
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+4
7 3
zvoneti
21. 09. 2026 16.45
Več denarka smo dobili z božičnico kot bi z dohodninskimi olajšavami.
Odgovori
+2
3 1
DKR
21. 09. 2026 16.51
Zvoneti, ne bevskaj neumnosti, ker si ti očitno na socialni pomoči. Pojma nimaš.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
21. 09. 2026 16.32
Obvezno na referendum in zavrnit ta lopovski zakon.
Odgovori
-1
6 7
jugatneme
21. 09. 2026 16.24
Branimire, dovolj je bilo stalnega jadikovanja, čas je za končni odhod v penzijo. Domači zelenjavni vrtiček bo vesel marljivega obdelovalca domače grude. Veselo na delo!
Odgovori
+5
10 5
blue3dragon
21. 09. 2026 16.21
A ni že čas, da bi se Štrukelj postrgal v pokoj? Lahko bi, vendar je preveč lepo pri koritu.
Odgovori
+5
9 4
rogla
21. 09. 2026 16.39
Enako bi moral storiti izdajalec, pacient, obsojenec ... Jansha!
Odgovori
-2
1 3
yolli
21. 09. 2026 16.46
Enako tud Zoran...pa tudi robi je že blizu za odhod
Odgovori
-1
0 1
brezveze13
21. 09. 2026 16.21
normalno da bodo te pijavke od sindikalistov vedno nasproti, ne razumem kaj je narodu v glavah in plačujejo neke članarine za te lenuhe ,da ne vidijo da od njih nikakršne koristi razen v njihovih žepih, Narod plačuje članarino ko ga rabi je nedosegljiv ali te odpravi kar telefonska tajnica, vse kar se pa naknadno zgodi se pa zgodi zaradi časovnice ne zaradi sindikata. A SO ĆE SPLOH KDAJ REŠILI KAKŠEN PROBLEM POVSOD KAMOR SE VMEŠAJO SO VEDNO VEČJI IN STALNI PROBLEMI, ENOSTAVNO SO BREZ EFEKTA in zagovarjajo zgolj svoje riti
Odgovori
-2
3 5
Uporabnik1830457
21. 09. 2026 16.05
Ko je šla 1 MLRD za plače javnih uslužbencev ni bilo problema, sedaj, ko bodo imeli vsi prebivalci nekaj od tega se pa oglašajo...
Odgovori
+7
13 6
lakala28
21. 09. 2026 16.28
Keri VSI? Koliko jih pa ima plačo višjo od 7.500 EUR bruto? Ostali bi dobili za burek, kar je nepomembno ob dejstvu, da bomo potem ravno delavci in upokojencu najbolj pokrivali luknjo v proračunu v višini 1,2 milijarde. Ne pozabite, da je vlada prevarantov že itak povišala proračun za 2 milijardi na račun večjih izdatkov za orožje in plače najbolj bogatih dohtarjev. Niti za to ni povsem jasno, s čim s bo to pokrilo. A vam res ni jasno ali se le sprenevedate v duhu rektalnega alpinizma jajotu?
Odgovori
-5
2 7
jugatneme
21. 09. 2026 16.37
Branimir je 10% svoje življenjske plače zaslužil z delom, ostalih 90% pa z lapanjem
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+3
3 0
Uporabnik1830457
21. 09. 2026 16.44
Še enkrat, preberite si zakon...tumbate eno in isto o teh 7.500,00 eur bruto, kar so vam vcepili...a lahko prosim pogledate širše in vse dobre stvari, ki jih dobijo državljani s sprejetjem zakona? In bogati tudi ogromno prispevajo v proračun preko socialnih prispevkov, da bi jih bilo čim več v Sloveniji...
Odgovori
-1
0 1
Edi Vidovic
21. 09. 2026 16.53
kaj bom imel jaz kot upokojenec od tega zakona? Kaj bo imel varovanec/kaj v DSO od tega zakona, kaj delavci na minimalni? Pa ne mi oo 19€
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0 0
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