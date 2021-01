Sindikati glede upokojevanja starejših vložili ustavno presojo

Letos je po podatkih Zpiza 16.000 delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev. "Ker je ukrep trajen, pomeni, da bomo vsako leto dobili nove potencialne upokojence," je opozorila Jerkičeva. Na Zpizu so jim obljubili analizo ljudi po strukturi in starosti, je povedala in dodala, da se je pod zahtevo za oceno ustavnosti te ureditve podpisalo sedem sindikalnih central.

Od januarja je namreč mogoč odpust delavca, ki je izpolnil pogoje za upokojitev, brez navajanja drugih razlogov, z odpovednim rokom 60 dni in odpravnino, kot pripada na primer trajno presežnemu delavcu. Delodajalci so doslej na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) vložili 500 poizvedb na to temo, tako da je po besedah odvetnika Iztoka Ščernjaviča "le še vprašanje časa, kdaj bo prišlo do odpovedi po tej ureditvi" .

Kot je podčrtal, so v zakonu kot cilji tega ukrepa navedeni lajšanje bremena delodajalcev v postopku odpovedi, s čimer se jim pomaga do večje konkurenčnosti ter poveča možnost zaposljivosti starejših. "Cilji so kontradiktorni," je ocenil in poudaril, da cilj, ki ga snovalci zakona izpostavljajo v medijih, to je lažje zaposlovanje mladih, v zakonu sploh ni naveden. Problematično je po njegovem tudi to, na kakšen način se želi zastavljene cilje doseči.

Krši se prepoved diskriminacije med delavci, saj ureditev predstavlja diskriminacijsko obravnavanje na podlagi gmotnega stanja in starosti, različna obravnava pa posega tudi v človekove pravice. "Vsi delavci v postopku odpovedi morajo biti enakopravno obravnavani," je poudaril. Ob tem je navedel, da zakonodajalec ni opravil strogega testa sorazmernosti. "Mi smo ga opravili in se sprašujemo, ali je ta ukrep res primeren, nujen in sorazmeren," je dejal.

Po Ščernjavičevem mnenju je sedmi protikoronski zakon v tem delu "diametralno nasprotje tega, kar izhaja iz ustave in mednarodnih aktov" . Ureditev krši ustavna načela pravne države, in sicer načela jasnosti in določnosti načela predpisov ter varstva zaupanja v pravo in zlorablja nujni zakonodajni postopek. Določbi namreč pomenita veliko sistemsko spremembo delovnopravne zakonodaje, kar bi terjalo poglobljeno razpravo in socialni dialog, je ocenil.

"Stališča zakonodajalca so protislovna," je povedal in po njegovih navedbah tudi v nasprotju z uveljavljeno ureditvijo Zpiza, ki spodbuja čim poznejše upokojevanje delavcev. Problematizirajo tudi dvig konkurenčnosti s prožnostjo delovnih razmerij zgolj ene manjše skupine zaposlenih, to je starejših delavcev z izpolnjenimi upokojitvenimi pogoji, to je starost 60 let in 40 let delovne dobe ali starost 65 let in z najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Delavci, ki so dopolnili 65 let in imajo najmanj 15 let zavarovalne dobe, bodo po opozorilih sindikatov upravičenih do le 29,5 odstotka pokojninske osnove. "Glede na to, da je 59 odstotkov starejših od 50 let, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, dolgotrajno brezposelnih, je jasno, da si ti po prenehanju pogodbe o zaposlitvi socialne varnosti v obliki polne ali od 29,5 odstotka pokojninske osnove večje pokojnine ne bodo mogli zagotoviti," so opozorili.